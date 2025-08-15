Celia Molina 15 AGO 2025 - 09:54h.

El fundador de Amazon ha confirmado la muerte de su madre, Jackie Bezos, tras su lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy

Tanto el fundador de Amazon como la fundación de la familia Bezos ha confirmado la muerte de Jackie Bezos, madre de Jeff, a sus 78 años. En un sentido texto, el empresario ha comunicado que su madre murió rodeada de todos sus familiares, después de cinco años luchando contra la demencia con cuerpos de Lewy , el segundo tipo de demencia más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, según la prestigiosa Clínica Mayo. Estas han sido las palabras que el magnate le ha dedicado en sus redes sociales:

"Su edad adulta comenzó un poco antes de lo habitual, cuando se convirtió en madre a la tierna edad de 17 años. No debió de ser fácil, pero lo consiguió. Se volcó en su labor de amarme con ferocidad, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años más tarde y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y cuidar. Durante el resto de su vida, esa lista de personas a las que amar nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que pidió", comienza a decir Jeff, a modo de despedida.

Cinco años con demencia de los cuerpos de Lewy

"Después - ha continuado- de una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos: sus hijos, sus nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en sus últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de formar parte de su vida. La guardaré para siempre en mi corazón", ha concluido su hijo en una publicación que ha recibido miles de comentarios, entre los que están los mensajes de pésame de Antonio Banderas o Sharon Stone. "Mucha fuerza en estos duros momentos", le ha dicho a Bezos el actor español.

Todos tuvimos mucha suerte de formar parte de su vida y la guardaré para siempre en mi corazón Bezos Family Fundation

La Fundación de la familia Bezos también ha extendido un largo comunicado en el que recordaba la trayectoria vital de Jackie, incluido el momento en el que fue diagnosticada con su enfermedad: "En 2020, a Jackie le diagnosticaron demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo contra el que luchó con la misma dignidad y valentía que caracterizaron cada aspecto de su vida. Mike, su esposo y compañero durante más de medio siglo, permaneció a su lado en cada paso de este viaje", han señalado.

Desde este canal oficial, también se han despedido de ella, a la par que han dado las gracias a los médicos que la trataron hasta el último día: Aunque Jackie ya no esté con nosotros, su amor permanecerá siempre con nosotros, como una luz brillante que nunca se apagará. La echaremos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. La familia desea trasladar su agradecimiento a las enfermeras y médicos dedicados y cariñosos que cuidaron de Jackie con ternura y devoción, así como a sus muchos amigos queridos. Estamos profundamente agradecidos", concluyen.