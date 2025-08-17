Terence Stamp, actor de 'Superman' y 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto', ha muerto a los 87 años

El actor deja su huella más profunda en el imaginario colectivo como villano de las superproducciones 'Superman' y 'Superman II'

El mundo de Hollywood se encuentra de luto al conocerse la noticia del fallecimiento de Terence Stamp.

El actor conocido por sus papeles en películas míticas del séptimo arte como 'Superman' o 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' ha muerto a sus 87 años.

El comunicado de la muerte del actor

Ha sido la propia familia del intérprete la que se ha encargado de dar la triste noticia del fallecimiento del artista. A través de un comunicado, la familia de Terence Stamp, conocido por ser el villano de 'Superman', comunicaba su muerte.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años. Pedimos privacidad en estos momentos tan tristes", anunciaba la familia del intérprete a la agencia de noticias Reuters.

La trayectoria de Terence Stamp

Aunque el intérprete londinense deja su huella más profunda en el imaginario colectivo como villano de las superproducciones 'Superman' y 'Superman II', de Richard Donner y Richard Lester, Stamp deja tras de sí una carrera instrumental para entender la transformación del cine británico e internacional a mediados de los 60, con títulos como 'El Coleccionista' (William Wyler, 1965) o Toby Dammit.

Durante las décadas siguientes, Stamp multiplicó apariciones secundarias en todo tipo de producciones, siempre inclinado hacia la un cine sin compromisos, como la española 'Beltenebros', dirigida por Pilar Miró, sin descuidar grandes papeles protagonistas como 'El Halcón Inglés', a las órdenes de Steven Soderbergh, o su interpretación de una mujer transgénero en una de las comedias más aclamadas de los 90: 'Las Aventuras de Priscilla, Reina del Desierto'.