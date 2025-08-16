Tristan Rogers, actor de 'Hospital General', ha muerto a los 79 años, según ha confirmado su representante

El fallecimiento del actor se ha producido un mes después de que se conociese que padecía cáncer de pulmón

Luto en el mundo de Hollywood tras conocerse el triste fallecimiento de Tristan Rogers. El actor de la mítica serie 'Hospital General' ha muerto a los 79 años.

Su fallecimiento se ha producido tan solo un mes después de conocerse que el intérprete padecía cáncer de pulmón. Según ha desvelado su propio representante, Tristan Rogers ha muerto este mismo viernes 15 de agosto a los 79 años.

Reacción a la muerte del actor

A través de las redes sociales, Frank Valentini, productor ejecutivo de la serie televisiva médica, confirmaba a sus seguidores la triste noticia del fallecimiento del actor.

"Toda la familia de Hospital General está desconsolada por el fallecimiento de Tristan Rogers. Tristan ha cautivado a nuestros fans durante más de 50 años y Port Charles no será lo mismo sin él (ni sin Robert Scorpio). Quisiera expresar mi más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos difíciles. Tristan era un talento único y lo extrañaremos muchísimo. Que descanse en paz", lamenta el productor ejecutivo del drama médico.

La trayectoria y al vida personal de Tristan Rogers

El actor australiano fue conocido en la década de los setenta por formar parte de algunas producciones australianas como 'Bellbird Number 96', 'The Box' o la serie de policías 'The Link Men'. Sin embargo, su carrera despegó cuando en los años ochenta se mudó a Estados Unidos y fichó por la mítica telenovela de ABC 'General Hospital'.

Durante más de 1.400 capítulos, Tristan Rogers estuvo interpretando a Robert Scorpio, un personaje secundario que con el paso de los capítulos fue convirtiéndose en un imprescindible para los seguidores de la serie.

Dando vida a Robert Scorpio, Tristan Rogers estuvo presente en varios de los momentos más importantes y recordados de esta ficción como la boda de Laura y Luke en 1981, que cosechó nada más y nada menos que 30 millones de espectadores.

Respecto a su vida personal, Tristan Rogers se casó con Teresa Parkerson en 1995, con quien tuvo dos hijos: Sara Jane y Cale.