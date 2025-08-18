Toñi Salazar ha llamado en directo a 'Vamos a ver' para dar su versión de lo sucedido en el polémico concierto de Las Azúcar Moreno

Las Azúcar Moreno, en el punto de mira: "Dieron un concierto de 20 minutos sin saberse las letras"

La polémica tras el último concierto de las Azúcar Moreno en las fiestas patronales de Bétera, una localidad de Valencia, continua. Según han asegurado algunos asistentes, aunque la actuación de las hermanas Salazar estaba prevista para las 23 horas, las artistas no habrían aparecido en escena hasta cerca de las dos de la madrugada.

Además, aseguran que el concierto duró excesivamente poco, que solamente cantaron cinco de sus conocidos temas y que "no se sabían ni sus propias canciones".

Toñi Salazar culpa a la organización del concierto, que asegura que las llamaron "estafadoras" y defienden su profesionalidad

Según ha afirmado la propia Toñi, todo se ha debido a por problemas en la organización. Ahora, la integrante del grupo ha llamado en directo a 'Vamos a ver' para dar su versión de lo sucedido: "Me gobio y no me gusta que la gente esté esperando, pero realmente no tenemos nada que decir. Estamos muy tranquilas porque no hemos hecho nada y estábamos listas y arregladas desde las 20 horas. No se puede dudar de dos personas que siempre lo dan todo porque somos serias y profesionales", ha comenzado explicando.

"Llegamos tres horas antes para no tener fallos y ahora que exista esta polémica... Nosotras explicamos que salimos por la gente, que estaba desesperada. La cara visible somos nosotras. La organización nos decía nada y nosotras estábamos esperando en el camerino. Claro que nos mosqueamos", ha continuado.

"Eso es lo que dicen y solo cuentan lo malo. Que diga la gente que va a nuestros concierto si nos sabemos las canciones o si no nos las sabemos", ha sentenciado la cantante.