Las Azúcar Moreno, en el punto de mira: "Dieron un concierto de 20 minutos sin saberse las letras"

Las hermanas Salazar actuaban este fin de semana en Bétera, una localidad valenciana, y saltaba la polémica

Según los asistentes, las artistas salieron tarde a escena ofreciendo una mala actuación: ellas se defienden en directo en 'Fiesta'

Polémica en el último concierto de las Azúcar Moreno. Todo estaba dispuesto para que las hermanas Salazar actuaran en las fiestas patronales de Bétera, una localidad de Valencia, para que las artistas saliesen a escena. Pese a que la actuación de las Azúcar estaba prevista para las 23 horas, lo cierto es que las hermanas no aparecieron en escena hasta cerca de las dos de la madrugada, según la propia Toñi, por problemas en la organización.

Tras salir tarde a escena, las hermanas Salazar estuvieron actuando tan solo 20 minutos y, según los asistentes, sin saberse las canciones: "Cantaba más el del cajón que ellas, fue lamentable. Hubiera sido mejor sacar una orquesta, que esto nos ha costado a todos un buen dinero", expresaba un vecino de la localidad en redes sociales.

Según Luis Rollán, amigo de las hermanas, la organización del evento fue la culpable de que saliesen al escenario horas más tarde: "A ellas les dijeron que tenían que estar listas para actuar a las ocho de la tarde. Después les dijeron que no salían hasta las once de la noche, para finalmente salir a escena a las dos menos cuarto de la madrugada. Ellas perfectamente podrían haber dicho que a esas horas no salían y por deferencia al público salieron y cantaron cinco canciones".

Toñi Salazar entra en directo en 'Fiesta'

Luis Rollán se ha puesto en contacto con Toñi Salazar para explicar lo que ocurrió en Bétera y para agradecer a su amigo el apoyo:

"Eres la persona más noble que conozco, un gran amigo. Nosotras a ese escenario salimos cabreadas, claro que sí, pero porque nos tuvieron hasta las dos de la mañana esperando para actuar, y salimos por la gente. El organizador nos llamaba estafadoras y por ahí no paso, nosotras somos trabajadoras por los pueblos y a mucha honra. Somos muy generosas, demasiado, eso no lo cuentan. Nosotras somos artistas que vivimos de nuestra música honestamente y no nos merecemos que nos traten así".