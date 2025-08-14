Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 19:35h.

Cayetano Rivera ha cancelado sus dos próximas corridas de toros y Canales Rivera se ha pronunciado

Cayetano Rivera cancela sus corridas en Ciudad Real y Málaga: "Aún no estoy físicamente preparado"

'TardeAR' ha informado de una última hora sobre Cayetano Rivera. El torero ha subido a sus redes sociales un mensaje en el que ha comunicado que cancelaba sus dos próximas corridas de toros: "Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga".

"Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza", ha comentado el diestro en último lugar.

Y es que el maestro no está pasando por el mejor verano desde que fue detenido el pasado 30 de junio por varios agentes de policía. José Antonio Canales ha reaccionado a esta noticia cuando se encontraba en el plató del programa.

"Yo estuve ayer hablando con él. Se encontraba muy bien, lo único que le faltaba era un poco de físico", ha explicado el torero. "No tiene nada que ver cuando uno está en el campo que cuando estás delante de un público que te exige y te compromete", ha aclarado después.

Canales Rivera ha señalado que Cayetano no está en el mejor estado físico para enfrentarse a un toro y por ese motivo ha cancelado los eventos taurinos: "Hay decisiones que te llevan a un extremo en el que ahora mismo si él no se encuentra físicamente bien lo mejor es apartarse. Los toros hieren y los toros hacen mucho daño".