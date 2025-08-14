Claudia Barraso 14 AGO 2025 - 18:52h.

El torero Cayetano Rivera ha cancelado sus corridas en Ciudad Real y Málaga porque no se encuentra "preparado físicamente"

Cayetano Rivera denuncia por detención ilegal a los policías que lo arrestaron de madrugada en Madrid

Cayetano Rivera se ha pronunciado de nuevo por redes sociales tras protagonizar un altercado con la policía. En su perfil de la red social ‘X’, ha enviado un mensaje a todos sus seguidores para comunicar que no podrá asistir a sus próximos compromisos profesionales por cuestiones de salud física.

“Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo”.

Tras este mensaje que iba acompañado de una fotografía suya sentado acompañado de otros dos amigos suyos, agradecía la comprensión y confianza a todos sus fans. No sabemos a qué problemas se refiere concretamente, pero podría estar relacionado con el bajón anímico que decía estar pasando después de que un enfrentamiento en una hamburguesería en Madrid le envolviese en una gran polémica que le ha acabado pasando factura.

Cayetano canceló sus compromisos desde el altercado

Hace unas semanas, Cayetano hablaba por primera vez de lo ocurrido evitando el foco mediático en todo momento: "Podría estar mejor. Pero bueno, todo bien, gracias", es lo que contestó a los medios de comunicación cuando le preguntaban sobre cómo se encontraba tras lo ocurrido con los policías.

El torero ya canceló su corrida el pasado 26 de julio en Santander, una cancelación que ya causó sorpresa entre los aficionados. Desde que fue detenido en Madrid, el diestro ha tenido un perfil bajo y aunque ha reaparecido en redes sociales con mensajes enigmático, no se ha dejado ver ante las cámaras para hablar de cómo se encuentra en este momento tan convulso de su vida.