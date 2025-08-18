Natalia Sette 18 AGO 2025 - 09:00h.

A punto de entrar en la recta final del embarazo y después del susto que la llevó a urgencias , Fiama Rodríguez regresa más tranquila para compartir con todos sus seguidores cómo quiere que sea uno de los momentos más importantes de su vida: el parto de su primer hijo junto a Marcello Falzerano. En un nuevo capítulo de su canal ‘Ya eras todo’, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre las decisiones que ya ha tomado sobre el nacimiento del bebé y las dudas que aún le quedan por resolver a sus seis meses de embarazo.

Tras descubrir el sexo de su bebé , Fiama comenzó a planificar los siguientes pasos de su embarazo. “Le he dado vueltas a todo”, reconoce Fiama, cada día más nerviosa porque llegue el gran día. La influencer se ha ido informando a lo largo de los meses sobre todos los tipos de parto que existen. Sin embargo, al vivir en Italia junto a su marido, se ha encontrado con algunas diferencias respecto a lo que podría elegir en España. “En Italia las cosas son diferentes”, explica. Según cuenta, el sistema sanitario del país ofrece menos alternativas en ciertos aspectos. “No tendré cosas que elegir”, lamenta. Aún así tiene claras ya bastantes cosas que quiere que ocurran y se lo transmitirá a su ginecólogo.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha barajado todas las opciones posibles: parto natural, por cesárea, en casa o dentro de una bañera. Y tras mucho pensarlo, ya tiene claro lo que quiere. Aunque es consciente de que todo dependerá de cómo se vaya desarrollando la situación. “Tengo una ecografía la semana que viene”, anuncia y explica que será allí donde termine de preguntar todas sus dudas al ginecólogo para quedarse más tranquila.

Fiama Rodríguez confiesa si se pondrá o no la epidural a la hora de dar a luz

Entre las decisiones que más vueltas le está dando, está la de si ponerse o no la epidural. Para Fiama, este es un tema en el que no existe una respuesta única y que dependerá mucho de cómo se den las circunstancias. “Hay muchos factores que influyen”, asegura, dejando claro que cada parto es distinto y que no quiere anticipar una decisión cerrada. Eso sí, la exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' tiene clara una cosa: intentará aguantar el dolor todo lo posible antes de recurrir a la anestesia. “Voy a aguantar lo máximo que pueda”, afirma con determinación.

Fiama está viviendo estos últimos meses de embarazo con ilusión y nervios a partes iguales. Mientras cuenta los días para conocer a su bebé, sigue compartiendo cada paso de este proceso con sus seguidores. El gran día se acerca, y la futura mamá toma una decisión sobre cómo será su parto y si quiere que sea con o sin epidural. Además, desvela sus miedos de cara al nacimiento del niño y habla sobre si su relación con Marcello se ha visto afectada ¡Descubre sus declaraciones!