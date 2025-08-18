Lorena Romera 18 AGO 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' responde a las críticas y aclara si le ha teñido el pelo a su hijo en común con Darío Sellés

Sandra Ferriz se ha visto obligada a aclarar la polémica tras las críticas que ha recibido por “teñir el pelo a su hijo”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que está embarazada de su segundo hijo, ha visto como sus redes sociales se llenaban de comentarios de gente indignada que le preguntaba por qué habían teñido de rubio a Noah, su hijo el común con Darío Sellés.

Los seguidores de la pareja de ‘La isla de las tentaciones’ han podido ver crecer al hijo que tienen en común. Tanto Sandra como Darío disfrutan compartiendo en redes pequeñas pildoritas de cómo es su día a día, en lo que el pequeño es gran protagonista. Sus incondicionales están completamente enamorados de Noah, que es un niño de lo más gracioso y dicharachero.

Pero es cierto que los más curiosos han notado un cambio físico en el que les ha pillado desprevenidos. Todo surge a raíz de un TikTok que comparte Darío, en el que muestra el primer mes del niño con un año y su último mes con un añito. Un vídeo en el que se puede apreciar lo mucho que ha crecido y lo mayor que está… además de otros cambios notorios en los que sus incondicionales han reparado, como en el pelo.

Y es que han sido muchos los que se han fijado en que Noah está ahora rubio, cuando antes era un niño que parecía tirar a moreno. O eso dicen los seguidores de la pareja de ‘La isla de las tentaciones’. Tal ha sido el aluvión de comentarios -y críticas- que han recibido, que Sandra Férriz se ha visto obligada a aclarar la polémica a través de su perfil oficial de Instagram.

“Pensé que no haría falta aclararlo”, ha reconocido la creadora de contenido. “Noah hace un año era un bebé con cuatro pelos, era casi calvito… y ahora le ha crecido el pelo y es rubio. Y hay gente que me está preguntado que por qué le teñimos el pelo al niño. ¿De verdad pensáis que yo le voy a teñir el pelo a mi hijo? Yo de pequeña era rubia, un tono más rubio que ahora”, ha señalado la influencer.

"¿De verdad pensáis que yo le voy a teñir el pelo a mi hijo?"

Para no dejar lugar a dudas, Sandra Férriz ha adjuntado una imagen de cuando era pequeña, en la que se ve su cabello dorado. “Me hablaban en inglés en todas partes”, recuerda. Y es que asociaban este rubio platino con ser británica o de algún país nórdico. Y está claro que ahora su hijo mayor ha heredado este color de pelo. “¿Os imagináis a Gia así?”, se pregunta la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ya fantasea con el color de pelo de la bebé que está gestando.