Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 18:04h.

Luis Pliego, el director de 'Lecturas', ha traído las imágenes sin censura de la presentadora

Terelu Campos contesta a los que aseguran que su portada está retocada: "Solo se modificó..."

Compartir







La hija de María Teresa Campos aparecía hace dos semanas en la portada de la revista 'Lecturas' posando en bikini celebrando que dentro de poco iba a cumplir 60 años. La portada no dejaba indiferente a nadie y muchos la criticaban a través de las redes sociales porque estaba demasiado retocada.

Terelu Campos se defendía en el programa 'Fiesta' y contestaba a esas críticas diciendo que solo se había retocado un poco la imagen: "Yo quería salir natural porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada. Yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre".

Después de todo lo que sucedió a raíz de este esperado posado del verano, Luis Pliego ha traído este martes 19 de agosto a 'TardeAR' las fotos sin retocar de Terelu Campos. En el programa se ha podido ver sin trampa ni cartón a la presentadora de Telecinco.

PUEDE INTERESARTE La divertida reacción de Carmen Borrego a la decisión de la audiencia a través de la app de Mediaset Infinity sobre un posado en bikini como el de Terelu

Y es que el director de la revista 'Lecturas' ha dejado claro que la hija de Mar�ía Teresa Campos estaba en lo cierto. En las imágenes solo se habían retocado algunas arrugas en los brazos y en la tripa. "Ahí están las fotos originales. ¿Alguien va a disculparse?", ha dicho Pliego al resto de colaboradores.

Belén Rodríguez, quien había criticado duramente que Pliego se había pasado con el Photoshop, le ha pedido disculpas a la revista, a la protagonista de la portada y a él. "Terelu no podría estar más guapa", ha confesado la tertuliana.