Juliana Pantoja, la 'amiga' colombiana de Iker Casillas, aclara su relación con él: “Yo le quería mucho y él también”

Omar Suárez recibió un correo electrónico asegurando que la remitente era Isabella, pero ella lo ha desmentido en directo

Tras Elisa, Juliana Pantoja, Claudia y Sandra, una nueva chica asegura ser la "novia oficial" del exfutbolista. El colaborador de 'Vamos a ver' Omar Suárez recibió un correo de esta mujer en el que le contaba cómo sucedió todo y un vídeo que confirmaría que al menos se conocen. Pero la historia ha dado un giro de 180 grados durante el programa, ya que la propia protagonista se ha puesto en directo con Alejandra Prat para desmentirlo todo y asegurar que le han suplantado la identidad.

"Hace unos días me llegó un correo con un título en el que ponía "soy la novia oficial de Iker Casillas. Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que revindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen", ha comenzado a contar en exclusiva Omar.

"Me asegura que Iker le promete amor eterno, que es la mujer de su vida y ha dejado a todas las mujeres por ella. Ella quiere ser la que le pida matrimonio a Iker", ha continuado contando el colaborador en directo.

El colaborador de 'Vamos a ver' Omar Suárez recibió un correo electrónico asegurando que la remitente era Isabella

Esta joven se llama Isabella Ricardo Benito y en su correo asegura ser la pareja oficial del exportero y ser amiga de Juliana, otra de las mujeres que este verano han asegurado tener una relación sentimental con él: "Iker y yo nos conocimos , nos enamoramos y fue él quien tomó la decisión de dejar a Juliana. Ella era mi mejor amiga, pero por ella fui capaz de dejar todo para emprender este nuevo amor. La verdad es que él vino hasta Colombia por mí porque lo que sentía era real. Desde el primer momento que nos vimos fue amor a primera vista, algo que ninguno de los dos buscaba pero que simplemente pasó. Iker tomó la decisión de dejar a Juliana porque lo que sentía por mí era mucho mas fuerte.

Isabella es community manager y creadora de contenido. Aunque en sus redes sociales no ha publicado el vídeo que nos ha enviado y en el que aparece con Iker, asegura que estas imágenes lo dejan claro.

En su correo, Isabella asegura que "Iker está afectado por todo lo que Juliana anda diciendo porque esas mentiras no nos dejan vivir nuestra relación en paz".

Poco después y en pleno directo, la propia Isabella se ha puesto en contacto con Alejandra Prat para desmentir la información de Omar, asegurando que alguien ha suplantado su identidad.

"Me dice que está muy preocupada con lo que está pasando, que se están creando cuentas falsas con su nombre y sus fotos. que no ha sido ella, que no ha hablado con Omar y que no ha enviado este correo. Además, que esto tiene algo que ver con Juliana", ha contado Alejandra en directo