El escándalo estalló en 2024, cuando se conoció que Weston había agredido a su madre, Christina Fulton. El pasado mes de abril fue sentenciado

La agitada vida de Weston, hijo de Nicolas Cage: de su historial delictivo a perder la custodia de sus hijas

Compartir







Tras el revuelo mediático que provocó la agresión a su madre y la posterior sentencia judicial que lo obligó a ingresar en un programa de salud mental, Weston Coppola Cage, primogénito del oscarizado actor Nicolas Cage, ha roto por fin su silencio.

Fue este pasado 15 de agosto cuando, promocionando la serie de películas OPTIX de Future of Film Association en Las Vegas, Weston se sinceró con el 'Daily Mail' sobre su situación.

El joven de 34 años aseguró que todo este proceso, aunque doloroso, lo ha transformado. "Sabes, me ha fortalecido. Solo puedo ofrecer mi más sincero perdón", confesó tras meses de rumores, demandas y titulares que lo situaron en el ojo del huracán.

Lejos de esquivar preguntas, admitió que la experiencia lo obligó a replantearse quién debía formar parte de su vida. “He aprendido a eliminar a la gente equivocada de mi entorno. Y cuando eso ocurre, es incluso más liberador que abandonar los malos hábitos", añadió.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Sin duda he sido objeto de muchos conceptos erróneos durante toda mi vida, pero sé que eso solo le sucede a las personas que se sienten intimidadas", sentenció sobre el caso. También señaló que está preparando un documental "que contará la historia de mi infancia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El caso que lo llevó ante la justicia

El escándalo estalló en abril de 2024, cuando se conoció que Weston había agredido a su madre, Christina Fulton, una experiencia que ella misma describió como "aterradora".

Según su testimonio, su hijo la arrastró por el suelo, la empujó dentro de un ascensor y llegó a asfixiarla. Fulton relató que incluso le hundió un pulgar en el ojo, lo que la hizo perder el conocimiento durante unos segundos. La intervención de una amiga fue lo que logró detener el ataque y salvarla.

El arresto no tardó en llegar: en julio de 2024, Weston se entregó voluntariamente en una comisaría de policía de Los Ángeles junto a su abogado tras permanecer durante casi tres meses huido en búsqueda y captura después de haberse emitido la orden de arresto por parte del fiscal. Tuvo que pagar una fianza de 150.000 dólares -unos 138.000 euros- para ser puesto en libertad.

Fue detenido bajo dos cargos de agresión con un arma mortal. El caso atrajo enorme atención mediática porque involucraba directamente a la familia de Nicolas Cage, uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de abril, el juez determinó que el joven había actuado en medio de una "crisis nerviosa" y que padecía un trastorno mental que había sido determinante en el incidente. En lugar de condenarlo a prisión, optó por derivarlo a un programa de salud mental de dos años.

Las condiciones impuestas incluyen la prohibición de usar violencia, la obligación de mantenerse alejado de su madre y testigos, así como el pago de una compensación económica a la víctima. Además, Weston deberá acudir a evaluaciones periódicas, la primera llegó en julio de 2025, y si completa satisfactoriamente el programa, su caso podría ser desestimado en abril de 2027.

Durante la audiencia, la expareja de Cage sorprendió a todos al pedir ayuda para su hijo. "Nada me preparó para esa noche… mi hijo casi me quita la vida. Pero estoy aquí suplicando una cosa: que reciba la ayuda que necesita", apuntó, de acuerdo a la revista 'Rolling Stone'.

La reacción de Nicolas Cage

Por su parte, el actor de 'Leaving Las Vegas' se vio indirectamente arrastrado al caso cuando Fulton intentó responsabilizarlo judicialmente. Sin embargo, la demanda fue desestimada con prejuicio, lo que impide que pueda reabrirse en el futuro.

A través de su equipo legal, Cage calificó la demanda de "absurda y frívola", recalcando que su hijo es un adulto responsable de sus actos. Asimismo, argumentó que los problemas de Weston se agravaron por cambios en la medicación que habrían sido gestionados por la propia Fulton, y no por su supuesta negligencia.

Otros problemas con la ley, salud mental y adicción a las drogas

El caso con su madre no es el primero que aparece en el historial delictivo de Weston Cage. En julio de 2011, fue arrestado en Los Ángeles bajo sospecha de violencia doméstica tras un altercado con su anterior esposa, Nikki Williams. El incidente se resolvió sin cargos formales, aunque fue ingresado en el hospital para una "evaluación mental".

En 2017 volvió a ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante la detención, también se le acusó de atropello con fuga.

Además, Weston ha admitido en varias ocasiones que ha luchado con problemas de alcoholismo y drogas. "Llegó un punto en el que la gente pensaba que estaba cavando mi tumba", aseguró en 2015 a la revista 'People'.

"Después de beber varias cajas de cerveza, una caja de vino, licor fuerte y tomar pastillas durante un solo día en su punto más bajo" , Cage dejó el alcohol después de terminar en el hospital en 2012 tras sufrir una abstinencia severa, confesó a la citada revista.