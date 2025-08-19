Lorena Romera 19 AGO 2025 - 11:28h.

La ganadora de 'GH VIP' se sincera sobre su expareja y aclara si ha retomado su relación dos años después de la ruptura

Laura Matamoros y Benji Aparicio, juntos su hijo mayor: la foto de la reunión familiar

Laura Matamoros ha aclarado si ha vuelto con Benji Aparicio tras estar pasando unos días juntos y compartir una foto familiar que ha hecho saltar todas las alarmas de sus seguidores. La influencer, ganadora de ‘GH VIP’, ha aclarado las dudas respecto a su relación actual con el padre de sus dos hijos, con el que se ha dejado ver muy unida en las últimas horas. Ambos están apoyando a Matías, su primogénito, que está compitiendo en el US Kids Golf.

Son días muy emocionantes, y también de muchos nervios, para la sobrina de Mar Flores, que está viendo una vez más a su hijo lograr todo lo que se propone. A sus siete años, Matías Aparicio Matamoros tiene un amplio palmarés y ya es toda una promesa del mundo del golf.

“Deseadle suerte a Mati”, le ha pedido la creadora de contenido a sus seguidores a través de Instagram. “Me emociona mucho lo pendiente que estáis de él”, reconoce la hija de Marián Flores, que ha compartido en su perfil nuevas fotografías de estos días que están pasando juntos en familia.

Unas fotos en las que, nuevamente, sale Benji Aparicio. Y es que hace unas horas, la que fuera también concursante de ‘Supervivientes’ compartía una de estas imágenes, contando que están juntos por Matías, para “apoyarle” y ella para “aprender” de su expareja. Y es que el chef ejerce de caddie en las competiciones del pequeño. Es decir, se encarga de llevar los palos a su hijo, pero también de ofrecerle apoyo y consejos estratégicos.

Ahora, tras estas primeras horas de incertidumbre para sus seguidores, Laura Matamoros ha aclarado si han retomado su relación o si se trata de un encuentro puntual. “Solo son planes familiares que hacemos por nuestros hijos, que son lo más importante que tengo”, explica la hermana de Diego y Anita Matamoros, que siempre ha dejado claro que tiene una buena relación con Benji Aparicio a pesar de la ruptura sentimental, hace ya dos años.

“En mi caso, mis padres nunca pudieron hacerlo porque nunca tuvieron buena relación. Nosotros sí la tenemos y creo que es bueno que crezcan en un ambiente sano y que ellos vean este tipo de relación”, expresa la ganadora de ‘GH VIP’, que ha querido ser muy sincera con sus seguidores, a los que ha dado las explicaciones pertinentes tras recibir “muchas preguntas”.

"No deja de ser un tanto raro para mí"

Y es que, al no haberlo vivido desde pequeña, reconoce que la situación se le hace extraña. “No deja de ser un tanto raro para mí, porque no lo he vivido en casa, y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar, pero todo pasa y, gracias a Dios, tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos”, reflexiona Laura Matamoros, que ha despejado todas las dudas sobre una posible reconciliación sentimental con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos.