Lorena Romera 18 AGO 2025 - 16:35h.

La ganadora de 'GH VIP' comparte una foto de su expareja, Benji Aparicio, durante su reunión familiar

Laura Matamoros presume orgullosa del último logro de su hijo Matías

Laura Matamoros y Benji Aparicio están pasando unos días juntos por su hijo mayor. La que fuera ganadora de ‘GH VIP’ ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía de esta reunión familiar que ha sorprendido a sus seguidores a pesar de que ella siempre ha dejado claro que mantiene una muy buena relación con su expareja por el bien de sus dos hijos. En esta ocasión, se han juntado por una competición de golf de su primogénito.

La sobrina de Mar Flores y el chef rompieron hace más de dos años y, aunque en un principio tuvieron sus altibajos, la expareja ha subido cómo reconducir lo suyo para, a día de hoy, poder disfrutar de una relación de lo más sana entre ellos. Tal es el buen rollo que existe, que la influencer habla maravillas de él siempre que tiene oportunidad.

Hace apenas unos meses, la creadora de contenido decía de él que está “al pie del cañón” en lo que a la paternidad se refiere y que “es un padre increíble”. “Nos alegramos constantemente de nuestros logros familiares y personales. Ojalá pudieran ser así muchas expresas”, señalaba la hermana de Diego y Anita Matamoros.

Ahora, esta reunión familiar no hace otra cosa que confirmarlo. Y es que, aunque presuma de buena relación, para sus seguidores ha sido muy impactante ver la foto que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido en su perfil oficial de Instagram, donde demuestra que la unión entre ellos es un hecho.

La cita la han organizado con motivo de las competiciones de golf en las que está inmerso Matías, el hijo mayor de Laura Matamoros y Benji Aparicio, que va camino de convertirse en toda una estrella en ciernes de este deporte. Y es que a su corta edad -tan solo tiene siete años- ya tiene un amplio palmarés. “Primer día”, escribe la ganadora de ‘GH VIP’ junto a esta especial fotografía, en la que se ve a padre e hijo con sus equipaciones de golf.

“Los dos hacen match, y eso se nota. Hemos venido todos a verles y apoyarles… Y yo a aprender, por si me toca un día ser su caddie”, señala la hija de Marián Flores, resaltando la labor de caddie que ejerce Benji Aparicio con su hijo, que es quien se encarga de asistirle, llevando y cuidando sus palos, pero también ofreciéndole consejos y apoyo estratégico, siendo una figura emocional clave para el golfista.

Ella, mientras ellos compiten, se encarga de cuidar al pequeño de la familia. “Mientras Benji padre y Matías están entrenando para salir ahora, que es el segundo día de torneo, tengo aquí al chiquitín entrenando… Y así horas y horas. El bebé no puede ser menos”, señala la influencer. Y es que parece que Benji está dispuesto a seguir los pasos de su hermano mayor.