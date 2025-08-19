Natalia Sette 19 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo fue su encuentro con Mario Casas y que le dijo sobre su relación con Lester

Patri Pérez aclara cómo es la relación con Lester Duque tras anunciar que está embarazada

Patri Pérez vuelve a su canal ‘Renaciendo’ con una anécdota que va a dejar a todos sus seguidores con la boca abierta. Dejando de lado el tema de la maternidad tras enseñar la cicatriz de la cesárea de Río , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se pone al día de los cotilleos del mundo del corazón. Comentando la relación de Melyssa Pinto con Mario Casas, Patri revela la inesperada confesión que le hizo el actor sobre ella y Lester Duque cuando lo conoció.

La influencer ha contado una anécdota hasta ahora desconocida que involucra al famoso actor español. Hace algunos años, cuando Patri recién comenzaba su relación con Lester Duque y el divorcio estaba muy lejos, coincidieron con Mario Casas en un restaurante. “Pude conocerlo en persona”, comienza explicando la influencer. La catalana, que reconoce haber sido fan de muchas de las películas del actor, se quedó flipando cuando Mario se acercó a su mesa e inició una conversación. “Me quedé en shock”, asegura.

Lo que menos esperaban Lester y Patri es que un actor tan reconocido se les acercara para hablar. Pero sin duda, lo que los dejó sin palabras fue la confesión que les hizo. “Había sido seguidor”, afirma Patri. La creadora de contenido explica que el actor había visto su edición de ‘La isla de las tentaciones’ y le dio su opinión sobre su relación con Lester Duque. “Me quedé flipando”, confiesa.

Patri Pérez se pronuncia sobre la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto

Tras desvelar las palabras de Marios Casas, Patri Pérez se atreve a dar su opinión sobre la relación del actor con la influencer. “Mario me parece muy buen chico”, asegura la catalana después de haberlo conocido. Patri reconoce que Melyssa lo ha pasado muy mal con sus anteriores relaciones. “Ha sufrido mucho por amor”, dice. La influencer cree que Melyssa es ahora la envidia de muchas chicas que han sido siempre fans del famoso actor.

Patri Pérez regresa a su canal ‘Renaciendo’, disponible en Mediaset Infinity, para hablar abiertamente sobre todos los cotilleos del mundo del corazón. Además de desvelar la sorprendente confesión que le hizo Mario Casas sobre su relación con Lester Duque, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ opina sobre la relación de Aitana y Plex y desvela también cómo será su revelación del nombre del bebé ¡Descubre todas sus delcaraciones dándole play al video!