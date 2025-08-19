Ana Carrillo 19 AGO 2025 - 14:55h.

Vanessa Bouza ha explicado qué enfermedad tiene y ha detallado cómo le afecta

Vanessa Bouza, conocida por su participación en 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', ha reaparecido en sus stories de Instagram para sincerarse acerca de su enfermedad, de la que no había hablado nunca antes, para que sus seguidores sepan cómo le afecta y puedan empatizar más con ella.

La creadora de contenido ha comenzado diciendo que volvía a sentirse cómoda con su imagen gracias a las extensiones y pasaba a contar que se había tenido que cortar el pelo, que le llegaba antes hasta el fin de la espalda, por dos factores: los "disgustos" que le provocaron sus conflictos familiares - no se habla con los dos hijos que tiene de una relación previa a su matrimonio con Javier Mouzo - y la enfermedad de Hashimoto, que le "debilitaron el pelo".

"Para quien no sepa qué es la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que te ataca erróneamente a tu tiroides, entonces tengo que tomar una pastilla de por vida", ha explicado la cantante gallega para revelar que las células de su sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides, que son las encargadas de producir las hormonas, lo que resulta en un hipotiroidismo: "La pastilla me controla los niveles de la tiroides y me hace llevar mejor los síntomas de este trastorno".

"No encontraban un por qué y me hicieron una analítica de los anticuerpos antinucleares, que dio positivo"

La examiga de Maica Benedicto ha explicado que los médicos descubrieron su diagnóstico gracias a que les contó que era "muy intolerante al frío": "No encontraban un por qué y me hicieron una analítica de los anticuerpos antinucleares, que dio positivo".

Una seguidora ha puesto en duda este síntoma y la creadora de contenido ha querido subrayar que no solo tiene una menor tolerancia al frío debido a su enfermedad, sino que presenta otros muchos síntomas como mayor sensación de fatiga, piel seca, caída del cabello - la que relataba que le llevó a cortarse la melena -, dolores musculares y articulares, así como problemas de memoria y concentración.

Otros rostros conocidos que tienen la enfermedad de Hashimoto y que lo han visibilizado a través de sus redes sociales son Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y Marta López Álamo, modelo e influencer.