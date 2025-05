Ana Carrillo 13 MAY 2025 - 21:09h.

Vanessa Bouza lleva un tiempo "desconectada de las redes sociales", pero ha reaparecido en Instagram para arremeter contra la que un día fue su amiga, su compañera de 'Gran Hermano' Maica Benedicto, que ahora se encuentra participando en 'Los vecinos de la casa de al lado', donde acaba de ser expulsada al trastero por decisión de la audiencia tras medirse con Andrea Arpal después de una semana de concurso.

"Llevo un montón de tiempo desconectada de las redes sociales, lo sé: os pido disculpas, pero estoy muy ocupada en mis proyectos que pronto veréis", ha comenzado diciendo la mujer de Javier Mouzo en un comunicado en vídeo que ha compartido en Instagram, donde ha decidido rescatar su conflicto con la amiga de Óscar Landa, con la que cortó la relación por los celos que sentía hacia la relación que su marido tenía con la murciana en 'GH DÚO'.

La gallega ha revelado que considera que Maica no es una persona sincera y la ha acusado de crearse conflictos en la casa de Guadalix de la Sierra para llegar lejos en el concurso: "Se monta historias y te utiliza como un clínex". De acuerdo con su punto de vista, la de Cartagena siempre buscaba tener un "cucaracho" con el que meterse: "Primero fue Edi, luego Adrián y luego Tommaso, que ella se creó una historia de amor pero él ya la tenía en 'Grande Fratello' con otra chica".

"Maica, deja de ver tantas telenovelas porque creo que vives en un mundo de telenovelas e ilusión, donde tú solamente flipas, te haces la película y crees que es real", ha comentado Vanessa, que reconoce que es consciente de que le harán llegar este vídeo a Maica cuando salga de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Sobre el motivo por el que hace este vídeo, la gallega ha declarado: "A mí me la trae al pairo, pero lo que no voy a permitir es que cuente mentiras, porque ella decía que rechazaba un '¡De viernes!' conmigo, pero es que ni siquiera ha existido esa posibilidad y sino que se manifieste el equipo de '¡De viernes!'. Eso no existe pero tú te aferras a la gente para seguir ahí, parece que no tienes más vida".

Según ha explicado la primera expulsada de 'GH DÚO', lo que ocurrió fue que Maica le dio un golpe sin querer en la nariz cuando estaba recién operada y todavía eran amigas. En ese momento, y siempre según Vanessa, Javi bromeó diciendo que parecía que la íntima de Daniela Cano estaba buscando protagonizar un '¡De viernes!' con su mujer: "La señora se inventó que había rechazado hacer un '¡De viernes!' conmigo".

"Maica, he ido un montón de veces a '¡De viernes!' y no te necesito para ir. No he intentado hacer un '¡De viernes!' contigo y eso que tú cuentas no ha existido", ha sentenciado Vanessa Bouza, que ha terminado su vídeo pidiéndole a Maica que no vuelva a hablar nunca de ella: "Yo entiendo que te puede fastidiar que haya hecho más programas de '¡De viernes!' que tú, pero no inventes cosas que no han existido porque yo nunca te he propuesto hacer un montaje".