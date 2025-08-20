Uno de sus lugares de refugio veraniego ha sido Bidart, la localidad del País Vasco francés que guarda recuerdos compartidos con la familia Urdangarin

La infanta Cristina cumple 60 años: todos los detalles de su fiesta íntima en Zarzuela

Este verano marca un nuevo capítulo para la infanta Cristina: su segundo verano como soltera tras formalizar en diciembre de 2023 el divorcio con Iñaki Urdangarin. Lejos del revuelo y con una agenda que combina discreción y vida familiar, la hermana del rey Felipe ha decidido disfrutar, a su manera, de sus vacaciones.

Uno de sus lugares de refugio veraniego ha sido Bidart, la localidad del País Vasco francés que guarda recuerdos compartidos con la familia Urdangarin. Según publica la revista 'Semana' este miércoles 20 de agosto, la infanta ha regresado a esta zona donde durante años fue su destino vacacional preferido, cuando todavía estada casada con el que una vez fue estrella del balonmano.

La hija de los eméritos Juan Carlos y Sofía, que ya estuvo allí el año pasado tras su separación, ha visitado las playas de Bidart junto a su hijo Juan, con quien ha compartido tranquilos momentos lejos del foco mediático.

Allí también ha pasado unos días de descanso el exduque de Palma, pero aunque Bidart sigue siendo punto de encuentro en estos meses, este año ha evitado conscientemente coincidir con Iñaki. Una estrategia que, según la revista, se ha cumplido con éxito: ambos han estado en el mismo lugar pero "han hecho todo lo posible" para no encontrarse.

Esta nueva etapa de su vida resalta por su afán de equilibrio: retomar vínculos, compartir tiempo en familia y recuperar hábitos rutinarios.

Por su parte, el primogénito de la infanta y Urdangarin también ha pasado tiempo con su padre. Ambos han aprovechado para practicar deporte, como montar en bicicleta, y relajarse en el mar. Iñaki incluso ha destinado parte de su tiempo a leer libros de filosofía, crecimiento personal y autoayuda, de acuerdo a la revista. Quien no se ha desplazado hasta allí ha sido Ainhoa Armentia, o por lo menos no se ha dejado ver junto al exdeportista olímpico.

Aunque en Bidart persiste el vínculo, este verano Cristina ha optado por evitar encuentros directos con Iñaki. El objetivo es claro: mantener la armonía, cuidar la privacidad y asegurar que la nueva etapa se viva sin sobresaltos.

Este verano ha sido doblemente especial, ya que el pasado mes de junio alcanzó los 60 años. Tal y como trascendió, lo celebró de forma discreta junto a parte de su familia en una cena íntima en el Palacio de La Zarzuela. Allí estuvieron, según informó 'Vanitatis', la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia, la infanta Elena, Victoria Federica y el rey Felipe.

Mientras viaja, su residencia continúa siendo Ginebra, donde trabaja y descansa entre proyectos personales y profesionales. En esta nueva vida tras el divorcio, la infanta ha cultivado una rutina basada en la paz y la intimidad.