Rocío Molina Madrid, 20 AGO 2025 - 09:04h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y novio de Marta Castro está feliz con el nuevo proyecto profesional al que se ha lanzado

Rodri Fuertes enseña su impactante cambio físico tras las críticas: "Me estaba poniendo fino"

Para Rodri Fuertes está siendo un verano ilusionante de planes y de un nuevo proyecto profesional que ahora ha anunciado a sus seguidores. El exconcursante de 'Gran Hermano' está distribuyendo su tiempo y ha disfrutado de unos días de descanso con Marta Castro y su hijo en Asturias, pero está inmerso y centrado en algo que le entusiasma y a lo que le ve muchas salidas prácticas

El influencer de 35 años explicó en 'Me quedo conmigo' formato de mtmad, que venía de una mala época tras sufrir en un momento dado un problema de dinero. De ahí que ahora explique con total entusiasmo que los coches vuelven a ser su salvación y el proyecto profesional en el que se ha embarcado junto a su amigo Adrián.

Preocupado por su futuro económico, tal como se le vio en aquel momento, ahora el exnovio de Adara Molinero muestra una cara más positiva con todo lo que está haciendo. Rodri Fuertes se ha movido para subsanar esos errores del pasado y puede decir ahora que está en un buen periodo.

Después de contar que junto a su novia Marta Castro, ambos han lanzado una agencia de marketing digital (Humaro) y de estar metido en temas de inversión, el influencer se está profesionalizando más en este último campo. "Ya sabéis que llevo unos meses con el tema de los coches. Hoy he recogido uno, pero estoy en un proyecto súper bonito con Adri, que hemos hecho una cosa, que creo que es muy interesante", ha contado acerca de Harvey Investment, una web dedicada a la asesoría, gestión e información para la compraventa de vehículos como inversión.

Sin dejar a un lado su faceta de influencer, Rodri Fuertes está cada vez más metido en esta rama empresarial que apuesta por la inversión. "Habla de coches, de motos, de muchas cosas no solo de comprar, vender o inversiones", ha explicado entusiasmado. Un proyecto que le hace "feliz" y más después de pasar por una mala época y perder el colchón económico que había logrado ahorrar durante todos estos años tras su salida de 'Gran Hermano'.