21 AGO 2025

La joven, que fue diagnosticada con cáncer de sangre, esta a la espera de que le den los resultados de su último PET-TAC

La influencer Natalia Jiménez, de 20 años, anuncia que tiene cáncer de sangre: "Nadie se merece esto"

En enero de 2025, la influencer Natalia Jiménez, de tan solo 20 años, anunció en las redes sociales que había sido diagnosticada con un cáncer de sangre (leucemia). A partir de ese momento, la joven comenzó un largo proceso de recuperación que, a pesar de haber iniciado con "miedo", ha afrontado con una actitud y una madurez admirable. Tanto ella como su novio, 'Abe', han demostrado que el amor puede crecer en la adversidad y, ahora, también juntos, están a la espera de saber si, por fin, la enfermedad ha remitido.

Tras haber completado sus 12 ciclos de quimioterapia, hace unos días, se sometió a una análisis de sangre y un PET-TAC que revelará si el tratamiento ha funcionado. Tal y como ha contado en cuenta de TikTok , esta prueba le ha causado más nervios que nunca: "Normalmente tengo mucho miedo a las agujas pero, esta vez, mi miedo no tenía nada ver con eso. Era como quería salir corriendo de allí y no saber nada nunca de los resultados. Me pusieron la vía para luego meterme en la máquina y, a pesar de que esto puede significar que ya he terminado con todo, tengo miedo de que me digan de que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada", dice Natalia en su reel.

Desde que se hizo la prueba y lo comunicó en las redes sociales, sus fans no han parado de preguntarse si ya tiene los resultados. Agradecida por toda la preocupación y el cariño que le están mandando, la influencer ha dicho que todavía no los sabe y que, en cuanto los médicos se los den, los compartirá con sus seguidores. Durante todo este tiempo, Natalia ha visibilizado en sus redes sociales cómo es el proceso del cáncer, sobre todo, en una persona tan joven como ella.

Con total sinceridad, ha hablado del malestar y de las nauseas, de lo duro que fue el momento en el que se le "cayó el pelo de todas las pestañas", de lo mucho que desea que ya le empiece a crecer el pelo en la cabeza o de los "problemas de memoria" que ha tenido a raíz de la quimioterapia. Al hacerse la prueba, le pidió a todos sus followers que le mandaran "buena energía"; más aún de la que le transmite su pareja, quien ha prometido seguir rapándose la cabeza hasta que ella vuelva a tener el su aspecto habitual.