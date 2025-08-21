Vicky Martín Berrocal sorprende a su hermana Rocío por su cumpleaños con una gran fiesta

Rocío Molina Madrid, 21 AGO 2025 - 12:03h.

Rocío Martín Berrocal ha recibido una inesperada sorpresa por parte de Vicky Martín Berrocal y su sobrina Alba Díaz

La difícil infancia de Rocío Martín Berrocal, la hermana "sufridora" de Vicky

Compartir







Vicky Martín Berrocal no lo ha dudado ni por un momento. La colaboradora de 'Tardear' ha querido organizar algo muy especial por el 42 cumpleaños de su hermana Rocío. Y lo ha hecho por todo lo alto: ¡con una fiesta sorpresa que ha emocionado a la empresaria. Además, la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' le ha dedicado a su "mitad" una emotiva carta que ha hecho pública en sus redes.

El que ha sido un año muy importante para su familia, para su negocio y con muchos cambios se tenía que celebrar de manera especial y tras descubrir cómo es y el papel que juega Rocío en la vida de Vicky Martín Berrocal, no es de extrañar que esta se haya volcado y tirado la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de su hermana. La colaboradora ha comenzado dedicándole unas emotivas palabras para después organizar una fiesta a lo grande con la complicidad de amigos y familiares.

Además de sacar todo su potencial para guardar un secreto y como organizadora de fiestas, la madre de Alba Díaz ha sacado sus sentimientos a relucir por su hermana: "Hoy es un día bonito. Muy bonito. Como ya sabéis, hoy cumple años mi media mitad. Mi hermana. Además ha llegado mi hija, después de casi un mes sin verla y tengo a mi madre conmigo. Las Berrocal al completo y eso es lo que más feliz me puede hacer. Las amo sin control", ha escrito tras lograr este bonito reencuentro.

"Hoy, juntas como siempre, vamos a celebrar tu vida, Rocío Martín Berrocal. Y ante todo vamos a dar gracias por la suerte que tenemos de que formes parte de la nuestra. Por muchos más. Eres una mujer fantástica, una hermana excelente, una hija ejemplar", ha escrito en su perfil oficial de Instagram, dejando también compartido el regalo que le ha hecho a Rocío por su cumpleaños: un cuadro de uno de sus artistas favoritos, Domingo Zapatau.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La sorpresa que Alba Díaz ha dado a su tía Rocío

Una fiesta sorpresa en la que no ha faltado la gran cómplice en sus aventuras: Alba Díaz, sobrina de Rocío Martín Berrocal y por la que siente auténtica devoción. Todo ha sido frenético, tal como ha contado la influencer, pero ha merecido la pena con tal de estar en esta reunión familiar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"He ido a casa. He dejado mis cosas y me voy 24 horas a darle una sorpresa a mi tía por su cumple. Soy una zombi ahora mismo después de 15 horas en dos aviones", ha expresado Alba Díaz antes de fundirse en un abrazo y de saber que su tía esperaba su llegada porque a una amiga se le había escapado horas antes este gran secreto. "Felicidades bella flor. Te amo, te admiro", dice la publicación que ha compartido y que ha puesto el broche de oro de un cumpleaños de lo más especial para Rocío Martín Berrocal.