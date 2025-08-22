La hermana de Miley Cyrus rompe el silencio sobre su disputa familiar: "Es emocionalmente agotador"

La tensa relación de la familia Cyrus estalló en 2022 tras el divorcio de los padres de Miley, Billy Ray y Tish

Miley Cyrus rompe el silencio sobre su drama familiar y revela cómo es realmente su relación con su padre

Durante años, la familia Cyrus ha sido objeto de intensos rumores de disputas internas, divorcios y tensiones públicas. El divorcio de los padres de Miley, Billy Ray y Tish, en 2022, marcó el inicio de la guerra familiar. Él comenzó una relación sentimental con otra mujer, y ella volvió a contraer matrimonio con Dominic Purcell un año después. Desde entonces, el clan se ha visto dividido en dos bandos: Noah y Braison Cyrus apoyando a su padre, mientras que Miley, Brandi y Trace Cyrus a su madre, Tish.

Hasta el momento, solo Billy, Miley y Trace se habían pronunciado sobre su situación. Y ahora, Noah también ha querido dar su opinión.

La joven de 25 años ha decidido romper su silencio sobre este asunto en una entrevista con la revista 'People', donde ha abordado lo ocurrido. "Me mantengo bastante alejada de cualquier interés o drama familiar. Lo único que nos ha conectado con el mundo entero es la música, y eso es lo más importante para nosotros", ha comenzado la cantante.

Fue el año pasado cuando el periódico 'Daily Mail' publicó unos audios en los que se puede escuchar al padre de Miley asegurando que su mediática hija, la intérprete de 'Flowers', era una "auténtica zorra" y una "diabla". Palabras que evidenciaron la mala relación que se viene fraguando en la familia.

Sobre todas las noticias que se han publicado sobre su relación familiar, Noah ha aseverado: "Es emocionalmente agotador, pero no nos duele ni nos afecta. Es algo que realmente aprendes a mantener separado y alejado de ti misma".

La hermana pequeña de Miley ha explicado que ahora, después de todo, la familia se encuentra en buena sintonía. "Todos son geniales y se quieren. Creo que cuando creces con eso como algo normal -con las cosas siendo públicas-, no te afecta del todo. Al fin y al cabo, esto es una familia, y eso es todo: simplemente pasar por cosas familiares normales".

Ya la actriz que encarnó a Hannah Montana se sinceró el pasado mes de junio sobre ello, señalando que su disputa con su padre había llegado a su fin.

"Mi padre y yo hemos tenido nuestros problemas a lo largo de los años, pero mi familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han tendido puentes y que el tiempo ha curado muchas heridas. Agradezco la buena salud y el amor que fluye a través de mi familia", concluyía, desvelando que, poco a poco, padre e hija están recuperando el tiempo perdido y que la familia se está recuperando del bache.