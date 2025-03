Billy Ray Cyrus habla de su hija Miley Cyrus en plena guerra familiar: "Estoy llorando"

Miley Cyrus se prepara para su nueva etapa musical. La intérprete de 'Flowers' anunciaba el pasado lunes 24 de marzo que su noveno álbum de estudio, 'Something Beautiful', se lanzará el próximo 30 de mayo con una película que lo acompañará. Escasos días antes era su hermana, Noah Cyrus, quien publicaba su último tema con Fleet Foxes, 'Don't Put It All on Me'.