El rapero ha sido detenido y posteriormente hospitalizado tras protagonizar un episodio que ha causado conmoción en Studio City, Los Ángeles

El intérprete de 'Old Town Road' ha sido trasladado a la cárcel de Van Nuys por un cargo menor de agresión a un agente de policía

El cantante y rapero estadounidense Lil Nas X, ganador de dos Premios Grammys, ha sido detenido y posteriormente hospitalizado tras protagonizar un episodio que ha causado conmoción en Studio City, un vecindario de Los Ángeles. El artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, ha sido visto y grabado caminando semidesnudo por Ventura Boulevard, en un comportamiento que llamó la atención de testigos y que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

El material, difundido por 'TMZ', muestra al intérprete de 'Old Town Road' vistiendo únicamente ropa interior blanca y botas de vaquero, mientras camina por la avenida. En las imágenes se observa cómo interactúa de manera confusa con los coches que circulan, haciendo gestos, levantando el dedo a la cámara e incluso poniéndose un cono de tráfico en la cabeza.

En un momento del video se le escucha decir que se dirigía a una fiesta. La escena, por lo insólita, ha generado tanto sorpresa como preocupación entre quienes presenciaron la situación en directo y entre los usuarios de X -antes Twitter-.

La policía de Los Ángeles tuvo que intervenir tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban sobre un hombre semidesnudo caminando en la vía pública. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de Lil Nas X, que se encontraba en un estado alterado.

Tal y como ha trascendido, el artista comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron el portal estadounidense y fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias 'NBC4'.

Tras recibir atención médica y ser dado de alta, Lil Nas X ha sido arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys por un cargo menor de agresión a un agente de policía.

Aunque por el momento se desconoce si el artista permanece bajo custodia o fue liberado bajo fianza, este incidente marca uno de los episodios más delicados en su vida personal y profesional.

Hasta la fecha no se ha emitido un comunicado por parte del equipo de Lil Nas X. La falta de información ha dado lugar a múltiples interpretaciones en redes sociales. Algunos de sus seguidores han sugerido que podría tratarse de una maniobra publicitaria.

El historial del rapero refuerza esta última teoría, ya que en otras ocasiones ha recurrido a polémicas campañas para promocionar lanzamientos musicales, como ocurrió en 2021 con los polémicos Satan Shoes o la sesión de fotos en la que simuló un embarazo para anunciar su álbum 'Montero'. No obstante, la intervención policial y la hospitalización hacen que esta situación difícilmente pueda considerarse un simple truco publicitario.

El compositor de 26 años ya estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.

Sobre Lil Nas X

Fue en 2019 cuando se convirtió en una estrella mundial tras el lanzamiento de 'Old Town Road', un tema que mezclaba rap y country y que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. La canción rompió récords al mantenerse 19 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100, la más duradera en la historia de la lista. Junto a Billy Ray Cyrus, le proporcionó dos premios Grammy.

Desde entonces, Lil Nas X se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Con su 'EP 7' y, después, con su álbum debut 'Montero' (2021), volvió a ser nominado a varios Premios Grammy.