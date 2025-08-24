La princesa Charlene de Mónaco ha concedido una entrevista en la que ha compartido la tragedia que marcó a su familia por un ahogamiento

"De niña, mi primo Richard se ahogó en un río. Tenía solo cinco años. Fue devastador para toda la familia", confiesa la princesa

Acostumbrada a permanecer en un segundo plano e intentar pasar desapercibida, la princesa Charlene de Mónaco es uno de los rostros más desconocidos de las casas reales europeas. Discreta y recelosa de su vida privada, la exnadadora olímpica no suele aparecer en medios de comunicación, ni tampoco conceder entrevistas.

Por eso, las pocas veces que lo hace todos los focos se dirigen hacia ella. La última sorpresa que ha dado la sudafricana ha sido una entrevista al periódico 'Ouest-France' en la que desvela la terrible tragedia familiar a la que tuvo que hacer frente cuando solo era una niña.

La tragedia familiar que marcó la vida de Charlene de Mónaco

Según ella misma ha contado, su primo pequeño de solo cinco años murió ahogado cuando se estaba bañando en un río. Un accidente y una tragedia que marcó la vida de su familia. "Es un tema que me conmueve profundamente. De niña, mi primo Richard se ahogó en un río. Tenía solo cinco años. Fue devastador para toda la familia. Creo que este tipo de dolor nunca desaparece del todo", explica al medio de comunicación anteriormente citado.

Intentando explicar la importancia de saber nadar y advirtiendo del peligro de bañarse en ríos, mares y pantanos, Charlene de Mónaco confiesa que "detrás de cada ahogamiento, hay una familia devastada".

Por eso, la princesa aboga por dar a los más pequeños una buena educación y formación en medios acuáticos para que se sepan desenvolver en caso de accidente.

Detrás de cada ahogamiento hay "una familia devastada"

De esta forma, la exnadadora olímpica ha intentado promover que se lleven a cabo cursos y clases de natación gratuitas para que todos los niños, independientemente de su clase social, puedan aprender a nadar y así evitar las escandalosas cifras de ahogamientos que hay en la actualidad.

"Quisiera comenzar expresando mis más sinceras condolencias a todas las familias que han perdido a un hijo o a un ser querido. El dolor es inimaginable, y mis pensamientos están con cada uno de ellos en este momento de dolor", declara la mujer de Alberto de Mónaco.

"Gran parte de estas tragedias se puede prevenir. Detrás de cada cifra, hay una historia que ha llegado a su fin, una familia devastada. El agua debe seguir siendo un lugar de alegría, no de luto. Cuando sabes nadar, cuando conoces las normas de seguridad, reduces considerablemente el riesgo. No es una garantía absoluta, pero sí una protección poderosa", advierte la sudafricana en la entrevista en la que ha confesado esta tragedia familiar que marcó su vida y que, hasta ahora, era desconocida.