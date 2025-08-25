Isabel Pantoja regresa a Cantora tras una temporada en Madrid

Exclusiva | Isabel Pantoja regresa a Cantora: el motivo por el que la cantante da un paso atrás

Compartir







Isabel Pantoja ha decidido volver a Cantora después de pasar una temporada en Madrid, donde no habría terminado de adaptarse. La mudanza se llevó a cabo en la madrugada del pasado martes y la tonadillera ya se encuentra de nuevo en la finca. Aunque ha dejado la mayoría de sus pertenencias, unas 200 cajas y maletas, en un trastero de la capital, lo que sí que se ha llevado de su último domicilio han sido objetos muy personales, como las cenizas de su madre y de su hermano o el famoso cuadro de Paquirri.

La tonadillera aún no pone rumbo a República Dominicana, ya que su intención es resolver antes sus deudas y marcharse libre de ellas. Tal y como adelantó Kike Calleja: "El destino al que se va a marchar momentáneamente es Cantora, pese a que en algún momento pensó en ir a la casa de El Rocío, y decide volver a su casa hasta que se solucione su deuda con Hacienda".

Kike Calleja: "Isabel Pantoja estaba muy contenta, Agustín no lo está tanto"

En el plató de 'Vamos a ver', el colaborador Kike Calleja ha ratificado esta información y ha dado nuevos datos sobre el regreso de Isabel Pantoja a Cantora: "El único sitio al que podía ir era la casa de El Rocío, que fue la primera opción, o Cantora. El contrato de alquiler en La Finca terminaba el 31 de agosto y decidieron mudarse a su casa. Entre maletas y cajas, han dejado 200 paquetes en un trastero de Madrid. Fue acompañada por su hermano Agustín y dos miembros de su club de fan".

Además, Kike Calleja ha explicado cómo se encuentra Isabel por volver a la que hasta hace poco ha sido su casa: "Isabel Pantoja estaba muy contenta, Agustín no lo está tanto. Ella quería volver a su casa, aquí en Madrid no ha sido feliz, no salía prácticamente de su vivienda, solo para asuntos profesionales y sus citas médicas", ha asegurado el colaborador en directo.