Jessica Bueno dijo que prefería no cruzarse con su exsuegra, pero los colaboradores no opinan lo mismo

Hasta el momento hay tres concursantes confirmados para 'Supervivientes All Stars' y cada vez más ansiedad en el público fan del formato por conocer el reparto completo. Los convocados son hasta ahora Jessica Bueno, Gloria Camila e Iván González. En medio de las especulaciones por quiénes más integrarán la lista, ya hay hipótesis sobre quién se llevaría mejor con quién. Y peor, también. Es que las afinidades en este concurso son cruciales.

En una entrevista reciente, Jessica Bueno, la primera confirmada para 'Supervivientes All Stars', respondió con total naturalidad que prefiere compartir reality con Omar Montes antes que con Isabel Pantoja. Una declaración sincera que ha puesto sobre la mesa y que ha dado pie a que le preguntemos a los colaboradores de 'Vamos a ver' sobre su punto de vista: ¿Omar Montes o La Pantoja en 'Supervivientes All Stars'?

Adriana Dorronsoro ha sido muy clara al expresar su opinión: "Yo prefiero que vaya Isabel Pantoja, aunque Omar Montes me encanta. Pero claro, entiendo que para Jessica Bueno es mucho más fácil tener a Omar Montes, que además se llevan genial". La colaboradora ha puesto el foco en la comodidad que supondría para Jessica convivir con el cantante madrileño. Recordemos que a 'Supervivientes All Stars' solo pueden ir quienes hayan participado de una edición de 'Supervivientes' anteriormente, lo que reduce bastante las opciones.

Alejandra Prat no ha ocultado cuál sería su sueño televisivo: "Ver a Isabel Pantoja de vuelta en Supervivientes sería la mayor fantasía". Una declaración que refleja el deseo de muchos espectadores de ver de nuevo a la icónica cantante enfrentándose a las duras condiciones de Honduras. ¡Dale play al vídeo y descubre todas las declaraciones!

Dos compañeros, dos experiencias diferentes

Las preferencias de Jessica Bueno tienen mucho sentido si analizamos los perfiles de ambos posibles compañeros. Isabel Pantoja, por otro lado, aporta experiencia, veteranía y ese toque de glamour que la caracteriza. Su paso por 'Supervivientes' en 2019 dejó momentos televisivos inolvidables, y su posible regreso generaría una expectación máxima entre los seguidores del programa. Y no olvidemos... se trata nada más y nada menos que de su exsuegra.

Omar Montes ganó la edición 2019, y representa diversión, complicidad y buen rollo. El artista madrileño, conocido por su carácter espontáneo y su capacidad para hacer reír, sería sin duda un compañero de aventuras ideal para crear momentos divertidos y relajados.

Los nombres siguen sonando con fuerza, y cada declaración de los posibles participantes no hace más que aumentar las especulaciones de una audiencia que ya espera con ganas conocer el casting completo de esta edición de leyendas. Descubre todos los detalles del análisis de los colaboradores de 'VAV'. Dale play al vídeo.