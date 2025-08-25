El jugador estrella del Barcelona ha compartido su primera foto con la artista, confirmando lo que era un secreto a voces

Lamine Yamal, sobre su fiesta de 18 cumpleaños: "Cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida"

Después de semanas de rumores y señales cruzadas, Lamine Yamal ha confirmado este lunes 25 de agosto lo que era ya un secreto a voces: su relación sentimental con Nicki Nicole.

El futbolista estrella del FC Barcelona ha elegido el cumpleaños número 25 de la cantante argentina para compartir su primera imagen juntos, poniendo fin a las especulaciones.

Yamal ha publicado en su historia de Instagram una instantánea en la que ambos aparecen en la celebración junto a la tarta de cumpleaños y rodeados de globos. En la captura, ambos aparecen agarrados de la mano mientras el deportista la abraza por la cintura con el rostro sonriente.

La tarta de cumpleaños, las flores y los globos con forma de corazón acentúan el tono romántico de la instantánea. Una confirmación visual que no necesita palabras y que ha sido acompañada de un emoji de corazones, dejando claro qué tipo de relación mantienen.

Su relación

El vínculo entre ambos empezó a desconcertar a los seguidores del futbolista y de la cantante a partir de mediados de julio. Ya durante la fiesta de mayoría de edad de Lamine, Nicki estuvo presente y, aunque en ese momento no hubo indicios claros, se habló de un tonteo entre ambos.

Días después, la cantante de 'Formentera' alimentaba los rumores de noviazgo asistiendo al trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta blaugrana con el nombre y el número de Yamal, al que no dejó de animar durante todo el partido. Los rumores se alimentaron más tras su escapada romántica a Mónaco.

Ahora, con esta fotografía, Yamal deja claro que lo suyo con Nicki va muy en serio, a pesar de que hace unos días su padre, Mounir Nasroui, sorprendía al confesar ante las cámaras de Europa Press que no sabe quién es la nueva novia de su hijo.

"No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida". "Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole" reconocía con la espontaneidad que le caracteriza.