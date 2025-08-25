Carlos Otero 25 AGO 2025 - 17:01h.

La colaboradora de 'TardeAr' ha abierto este verano un chiringuito en Punta Umbría (Huelva)

Marta López comparte la foto más emotiva junto a su hijo de su boda con Alejandro Huerta: el camino al altar

El carisma y el trabajo duro han convertido a Marta López en un personaje imprescindible de la pequeña pantalla. La primera eliminada de la segunda edición de 'Gran Hermano', emitida en 2001, es habitual de programas y tertulias donde deja su impronta y buen hacer. Pero Marta es además una mujer de negocios y en estos años ha sabido diversificar sus inversiones.

El chiringuito de moda de Punta Umbría

Marta López ha invertido este verano en el local más top de la Costa de La Luz. La colaboradora de Tardear es una de las socias del chiringuito Totem de Punta Umbría. Ha sido la revelación de la temporada en la costa de Huelva y sus tardeos se han convertido en una cita ineludible para todos los que disfrutan de sus vacaciones en la zona. Música en vivo, cócteles, los mejores DJs... el verano en estado puro.

Alojamiento vacacional en El Rocío

El amor de Marta López por Huelva es legendario. Habitual de la zona, en el año 2018 se lanzó al alojamiento vacacional en la zona de El Rocío. La oferta no podía ser más atractiva: "¿Quieres disfrutar del mejor ambiente y unas de las peregrinaciones en el Rocío más especiales del año? No dudes en pasarlo con nosotros. Desde el jueves 1 al domingo 4 de marzo con todo incluido. Disponibilidad de cuadras por si traéis caballo propio. Carro para hacer camino el sábado", es el anuncio que publicó en Instagram.

Personalidad digital

Marta López no solamente explota su fama en los platós de televisión, ha sabido reinventarse en una influencer de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram promociona diferentes marcas que la visten con sus looks o promociona productos y servicios que van desde tablas de paddle surf o las clínicas de estética donde cuida su rostro y figura.

Un catering legendario

En el año 2017 Marta López anunció en sus redes sociales que se incorporaba al accionariado de un catering llamado ‘El Búho’. Se trata de un negocio que lleva en marcha desde 1990, pero desde que Marta tomó las riendas de él, se ha colado en eventos del sector televisivo e incluso fue el catering oficial de las Campanadas de Mediaset en 2018.

El Club de Somosaguas

El año pasado Marta se invlucró en un negocio llamado ‘Le club Somosaguas’, ubicado en Pozuelo de Alarcón, lugar donde ella misma reside. En el día de su inauguración, Marta López explica que había un “ambientazo” y que piensa repetir la jugada, “tenemos un fiestón, las puertas ya están abiertas”, contaba en sus ‘stories’ de Instagram. A la inauguración acudieron numerosos rostros conocidos como Makoke, Aless Gibaja, Liz Emiliano o Mónica Hoyos. Sin embargo parece que aquello no acabó bien porque nada más se ha sabido de este proyecto.

Tuvo una tienda de ropa para bodas

Otro de los negocios que Marta López puso en pie fue una tienda de ropa para bodas en Talavera de la Reina. En las redes sociales el negocio sigue presente, pero todo indica que no está activo. “Diez años vistiendo novias y haciendo de tu boda un sueño”, reza la biografía del proyecto empresarial.