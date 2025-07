Lorena Romera 31 JUL 2025 - 16:28h.

La colaboradora de Telecinco pone a la venta su chalé unifamiliar de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y se muda con su marido

Marta López pone en venta su casa tras la boda con Alejandro Huerta, 12 años menor que ella. La colaboradora de televisión ha contado todos los detalles de esta drástica decisión a través de su perfil de Instagram, donde ha explicado que ya está recibiendo las primeras visitas de los compradores. El plan de la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' es comprar una nueva vivienda para la familia que ha formado junto a su actual marido y sus tres hijos; Jorge, Hugo -conocido como Teyo- y Javier.

A pesar de que tiene que meter toda su vida en cajas y despedirse del chalé unifamiliar con piscina en el que vivía en Pozuelo de Alarcón (Madrid), una casa con seis habitaciones, cinco baños, un amplio salón, un comedor y un espectacular jardín con piscina del que siempre presumía en redes, la colaboradora de ‘TardeAR’, de 51 años, está muy ilusionada con esta nueva etapa.

A través de su perfil de Instagram, donde la siguen más de medio millón de seguidores, la creadora de contenido ha desvelado detalles desconocidos de esta importante decisión que da un giro de 180º grados a su vida y que llega poco después de uno de los días más importantes de su vida: su 'sí, quiero' con Alejandro Huerta, un fisioterapeuta de 39 años al que conoció en la primavera de 2024.

"No sé si os lo he contado", ha anunciado muy emocionada la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'. "Me voy corriendo a casa porque tengo una visita… Es que me voy a mudar de casa", ha señalado en tono cantarín. "Estoy vendiendo la mía, así que voy a enseñarla… que ya la he puesto a la venta, a ver si tengo suerte”, ha expresado la colaboradora de Telecinco, que está muy ilusionada con la nueva etapa de su vida que está a punto de empezar de la mano de Alejandro Huerta, su ya marido.

Por el momento, se desconoce si Marta López mantendrá la zona de Madrid en la que vive actualmente o si, por el contrario, cambiará de barrio. Lo que está claro es que la televisiva tendrá que despedirse del chalé en el que ha estado residiendo estos últimos años; muy luminoso gracias a sus grandes ventanales, decorado siguiendo la tendencia minimalista, dándole especial predominancia al color blanco, también con suelo de parquet de madera clara y con un gimnasio equipado que la influencer había instalado en una de las habitaciones.