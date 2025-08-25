Equipo Outdoor 25 AGO 2025 - 10:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra en redes lo mucho que ha crecido su hija Valeria

Olvido Hormigos, orgullosa, presume del desconocido talento de su hija Valeria

Olvido Hormigos presume orgullosa de su hija pequeña, Valeria, que ya tiene 11 años y se ha convertido en la auténtica protagonista de su perfil de Instagram. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' es madre de tres hijos, dos de ellos adolescentes, pero es Valeria quien concentra toda la atención en redes. Con el tiempo a través de sus publicaciones, sus fans han tenido la oportunidad de ver cómo ha crecido durante este tiempo.

Con ojos claros, constante sonrisa y una actitud amigable y cercana, Valeria ha logrado ganarse el cariño de los seguidores de su madre, quienes siempre reaccionan positivamente cada vez que aparece una publicación de ella. La hija de la exconcursante de 'GH' ha cumplido 11 años el pasado julio, y aunque Olvido no ha compartido recientemente publicaciones a su feed de Instagram, a través de un storie ha sido suficiente para que muchos puedan ver como ha crecido.

Desde siempre, Olvido Hormigos ha mostrado a su hija Valeria en sus redes sociales de manera constante, convirtiéndola en una figura muy visible en su vida. Uno de los momentos más señalados y que Olvido ha deseado capturar en fotos y vídeos, ha sido la coronación de Reina Infantil de las Ferias y Fiestas de 2023 – 2024. Un título que defendió la pequeña y del que su madre no puede estar más orgullosa. La niña, con su personalidad risueña y ojos brillantes, ha ido desarrollándose ante la atención de los seguidores de la exconcursante de 'GH VIP', y que han podido observar su progreso a través del tiempo.

Valeria, acostumbrada a estar al lado de su madre en diversas actividades, salidas y fiestas familiares, se ha convertido sin pretenderlo en la figura central de la mayoría de las imágenes que Olvido. Las imágenes muestran una conexión especial entre ambas, algo que los seguidores aprecian esa conexión y siempre elogian.

Aparte de las fotos recientes, en su perfil de Instagram se pueden encontrar muchos momentos recuerdos de Valeria, como un emotivo vídeo disfrutando en la piscina en 2018, su comunión o escapadas familiares. El crecimiento es claro, pero hay un aspecto que se mantiene siempre: su vitalidad, su ternura y esa sonrisa que la caracteriza. Está claro que para la colaboradora, su pequeña es esencial en su vida cotidiana y la persona con la que vive los momentos muy significativos.