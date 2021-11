A pesar de esta aparición pública, Olvido mantiene firme su postura y afirma rotunda que su vuelta a la televisión es impensable. "Yo estoy tranquila porque he retomado mi vida de siempre. Esto de las cámaras me resulta extraño y parece que no he estado nunca en este mundo de la televisión. No lo echo de menos, y fui yo la que decidió alejarse por completo”, asegura En una entrevista posterior que ha concedido para la versión digital del diario La Razón.