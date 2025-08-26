La princesa Leonor comienza en septiembre su última etapa militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia

Así es Luis Felipe González Asenjo, el nuevo tutor de la princesa Leonor en Murcia y director de la AGA

A partir de septiembre, la princesa Leonor iniciará su tercera y última etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, marcando el cierre de un exigente programa de tres años diseñado para prepararla como futura reina y comandante suprema de las Fuerzas Armadas españolas.

La ruta militar de Leonor no tiene precedentes recientes en Europa. Inició su formación en agosto de 2023, en la Academia General Militar de Zaragoza como parte del Ejército de Tierra, donde fue nombrada dama cadete de primer curso y, tras superar etapas académicas y deportivas, ascendió a alférez alumna y obtuvo la Gran Cruz del Mérito Militar.

Después, en agosto de 2024, ingresó en la Escuela Naval Militar de Marín, donde recibió formación en navegación, cultura naval, buceo, primeros auxilios y tiro. Culminó esa etapa el pasado mes de julio con su ascenso a guardiamarina y la Gran Cruz del Mérito Naval. Y ahora, en la AGA, completará su instrucción militar, en este caso, la aeronáutica.

Este último curso no persigue convertirla en piloto operativo -no es el itinerario completo de enseñanza de vuelo-, sino proporcionarle una cultura de vuelo sólida y una visión 360º de cómo se planifican, ejecutan y aseguran las operaciones aéreas y espaciales en España.

Fundamentos: de "cómo vuela" a "cómo se opera"

La columna vertebral de la parte aeronáutica se construye con materias que el propio Ministerio de Defensa integra en los currículos de oficiales del Ejército del Aire y del Espacio para entender aspectos claves como la aerodinámica básica, la performance de una aeronave hasta la arquitectura de sensores, enlaces de datos y la gestión del espacio aéreo.

A partir de ahí, lo técnico se traduce en competencias prácticas: lectura de cartas aeronáuticas, meteorología aplicada, navegación clásica e instrumental, factores humanos y CRM -gestión de recursos de cabina-, y conceptos de SMS -Safety Management System- que vertebran la cultura de seguridad: identificación de peligros, análisis de riesgo, barreras y notificación de incidentes. Este enfoque permite comprender por qué una operación es segura -o no- y qué medidas se toman antes, durante y después del vuelo. Un enfoque que seguirá a raja tabla la princesa Leonor, como una alumna más.

De este modo, la enseñanza en vuelo se divide en tres fases: la Fase I -elemental- del 791 Escuadrón, la Fase II -básica- del 793 Escuadrón, y la Fase III -avanzada- de caza y ataque, transporte o helicópteros.

La primera fase de la formación en vuelo de Leonor

El Escuadrón 791 es el encargado de impartir la asignatura y procedimientos de vuelo, que corresponde con la fase de inicial para los alumnos que realizan su formación aeronáutica como pilotos.

Durante la misma, Leonor y sus compañeros realizarán un total de 48 horas de vuelo en el avión Enaer T-35 'Pillán' de fabricación chilena, y cuya denominación en el Ejército del Aire y del Espacio es E-26.

La fase está dividida en dos periodos: el primero es el periodo selectivo, en el que la princesa, en un máximo de 12 clases, debe ser capaz de realizar de forma segura un vuelo 'solo', consistente en la realización de varios circuitos de despegue y aterrizaje en la Base Aérea de San Javier. Después deberá completar su habilidad en el manejo del avión, mediante la realización de diversas maniobras en vuelo, que incluyen maniobras acrobáticas y los conceptos básicos del vuelo en formación.

Fase II

Ya en la segunda fase, la futura reina de España destinará un total de 110 horas de vuelo en el avión de enseñanza E-25, de fabricación nacional.

En esta etapa lo que se pretende es alcanzar unos objetivos, que van desde conocimientos teóricos de meteorología o actuaciones del avión hasta la teoría del vuelo instrumental, desarrollar la disciplina de vuelo y la iniciativa en el empleo de los sistemas de armas aéreos. Además contará con de 50 horas para practicar en un simulador todo lo aprendido.

Última fase

Tras haber completado y superado las dos fases anteriores, la princesa será seleccionada para realizar una de las tres modalidades de vuelo establecidas en el Ejército del Aire y del Espacio: caza y ataque, transporte aéreo militar y helicópteros.

Cada una de estas modalidades se imparten en diferentes centros docentes del Ejército del Aire y del Espacio: para la de caza y ataque será en el Ala 23 en Talavera la Real, en Badajoz; para la de transporte aéreo militar, en el Grupo de Escuelas de Matacán, en Salamanca; y para la de helicópteros, en el Ala 78 de Armilla, en Granada. Será entonces cuando se conozca la decisión clave y a dónde irá la hermana de la infanta Sofía en este periodo.

Al concluir su estancia en San Javier a mediados del año que viene, la Princesa de Asturias habrá adquirido una gran competencia aeronáutica: hablar el lenguaje de pilotos, ingenieros, controladores y jefes de misión; comprender por qué se autoriza -o cancela- un vuelo; interpretar un plan de operaciones, un parte meteorológico o un informe de seguridad; y, sobre todo, entender el ciclo completo de una operación aeroespacial, desde la planificación hasta la ejecución. Es justo la base que necesita quien, en el futuro, deberá tomar decisiones clave sobre medios aéreos y espaciales de España.