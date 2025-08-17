El próximo 1 de septiembre la hija de los reyes Felipe y Letizia ingresará en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier

Así será la formación de la princesa Leonor en la Academia del Ejército del Aire: el plan de estudios, al detalle

El próximo 1 de septiembre será uno de los días más importantes para la princesa Leonor. Será cuando, tras las vacaciones privadas, la hija de los reyes Felipe y Letizia dará un nuevo paso decisivo en su formación militar: se incorporará a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier para completar así su itinerario en las tres armas.

Quien guiará a la futura reina de España en este importante tramo será nada menos que el coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la AGA, jefe de la base aérea local y firme defensor de que Leonor sea una más entre los futuros aviadores.

Desde su discurso en el acto de entrega de Reales Despachos el año pasado, González Asenjo dejó clara su máxima: la princesa será tratada con la misma exigencia y disciplina que sus compañeros. Leonor ascenderá a guardiamarina de segundo curso, equivalente a alférez de cuarto curso, y abordará un plan de estudios idéntico al de la promoción 78 de oficiales. No habrá concesiones, ni privilegios académicos ni de convivencia.

¿Quién es Luis Felipe González Asenjo?

Para comprender la figura que acompañará a la heredera al trono, es necesario conocer su trayectoria. González Asenjo también entró como alumno en la AGA hace más de tres décadas y se licenció como piloto en 1996, recibiendo el despacho de teniente. Desde entonces ha desarrollado una carrera en el sector tanto dentro de España como en foros internacionales.

Su formación es de elite: completó estudios en el NATO Defense College en Roma, fue consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y ocupó cargos clave, como jefe del Mando del Espacio en la base aérea de Torrejón. En diciembre de 2024 asumió la dirección de la AGA y la jefatura de la base de San Javier, una misión que coincidió con el festival aéreo y el despido del C‑101.

Ante los retos geopolíticos -las crisis en Ucrania, Oriente Medio y un escenario global incierto- el coronel instó a su alumnado a formarse con rigor: "Debemos mentalizar a los alumnos de que, llegado el caso, tenemos que estar preparados para combatir. Nos encontramos en un entorno geopolítico muy convulso, con amenazas constantes en todos los dominios y conflictos armados en los alrededores de Europa", señaló entonces.

Aunque su tarea principal será dirigir la AGA, el coronel González Asenjo desempeñará un rol esencial en la integración de Leonor. No se espera que actúe como tutor personal clásico -como la teniente coronel Margarita Pardo de Santayana en Zaragoza y Marín-, pero sí supervisará directamente su desarrollo como alumna oficial. Eso implica coordinar su plan académico, supervisar prácticas de vuelo y garantizar su correcta adaptación académica, operativa y social dentro del entorno militar.

Sabe que, más allá de su rol como comandante militar, desempeña un encargo histórico: acompañar en su transición a una mujer destinada a asumir el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

Un curso clave para Leonor y para la Corona

La estancia de la princesa en la AGA marca el último paso de un itinerario sin precedentes entre las monarquías europeas: Tierra, Marina y Aire.

En Zaragoza siguió formación militar básica, juró bandera y se integró plenamente en un entorno exigente; en Marín adquirió experiencia naval, navegó en el Elcano y participó en maniobras reales; y ahora en San Javier completará su perfil como piloto militar, culminando su instrucción en julio de 2026 con la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico por parte de su padre, el rey Felipe VI.