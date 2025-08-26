Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 21:06h.

El finalista de 'Gran Hermano VIP' ha aclarado una cuestión que le viene afectando desde hace tiempo en el plano laboral

Luitingo se declara a su novia y se planta ante las críticas por su comentario sobre Jessica Bueno

Luitingo ha emitido varios comunicados en los últimos meses pero todos ellos relacionados con su vida sentimental a raíz de su ruptura con la futura concursante de 'Supervivientes All Stars' Jessica Bueno, con la que mantuvo una relación de poco más de un año tras haberse conocido en 'Gran Hermano VIP 8'; pero en esta ocasión el cantante ha hecho un comunicado en vídeo para hacer una aclaración que le afecta en lo laboral.

El de Triana, desde que salió de la casa de Guadalix de la Sierra, ha presumido de no haber ido a los platós de televisión a hablar sobre su ruptura y de centrarse únicamente en su carrera como artista, que comenzó a despegar antes de su paso por 'GH VIP 8' por ser el cantante de 'Chico perfecto', el tema principal de la película 'Operación Camarón'.

En Instagram ha ido compartiendo los conciertos que ha ido dando este verano en la costa andaluza y ahora ha querido aclarar que no tiene ningún contrato con ningún discográfica ni productor musical, sino que es él quien se gestiona su carrera, con la única ayuda de su padre, el también artista Sele Romero, conocido como Sele de Triana.

El ex de Pilar Llori ha hecho esta aclaración porque considera que le está perjudicando que haya quien sí crea que tiene algún vínculo laboral con alguna discográfica: "He llegado a perder proyectos muy interesantes, ya que hay representantes que creían que pertenecía a algún tipo de compañía. Hoy por hoy, soy artista libre e independiente, mañana Dios dirá".

Tras esta aclaración, el que fuera concursante de 'GH VIP' ha revelado que está abierto a escuchar ofertas en el terreno profesional y ha subrayado que da esta información "con toda la buena fe del mundo" y no porque haya "pasado nada malo", sino porque no quiere perder más contratos: "Espero que nadie se lo tome a mal porque ya lo digo que lo hago con toda la bondad del mundo y toda la profesionalidad que se pueda tener. Espero que quede claro y me entendáis. Un abrazo enorme, seguimos luchando y viva la música".