El gesto de Mario González que confirmaría su ruptura con Claudia Martínez

El último movimiento del exconcursante de 'Supervivientes' parece confirmar el fin de su relación de dos años y medio

Claudia Martínez y Mario González, en crisis: las pistas que apuntan a su ruptura sentimental

Mario González realiza un inesperado movimiento con el que se confirmaría su ruptura con Claudia Martínez. Después de semanas de rumores e indicios apuntando al fin de su relación sentimental, el exconcursante de 'Supervivientes' ha encendido todas las alertas de sus seguidores con su último y más que llamativo gesto en redes sociales.

Los que se conocieran tras participar en 'La isla de las tentaciones' con sus entonces respectivas parejas no han querido aún pronunciarse sobre la severa crisis que su relación estaría atravesando. No obstante, la última acción de Mario después de conocerse que Claudia le ha dejado de seguir ha sido determinante. Esta decisión parece confirmar los rumores que, desde hace semanas, apuntan a su posible ruptura después de más dos años y medio de relación.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Laura Casabela, ha dejado de seguir a la exnovia de Javi Redondo. Un unfollow que no ha pasado desapercibido y que para muchos es una señal o indicio más que evidente para confirmar su ruptura.

Desde sus inicios, la relación entre Claudia Martínez y Mario González ha estado llena de altibajos. De hecho, esta no sería la primera ocasión en que la se separara: unos meses después de iniciar su relación, un incidente con Mario causó un primer distanciamiento y luego enfrentaron una segunda crisis que los llevó a separarse temporalmente.

La reaparición de Claudia Martínez tras la crisis

Además de dejar de seguir al madrileño, la catalana emitía hace unos días un comunicado en el que hablaba del mal momento personal atraviesa mientras anunciaba su desconexión temporal de las redes.

"Mi cabeza y mi corazón lo necesitan", Claudia Martínez

"Amorcitos, voy a aprovechar estos días en casa para intentar desconectar un poco de todo, porque la verdad es que no estoy muy bien, ya lo sabéis", escribía la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Hace un par de años que no estoy ni un solo día sin desaparecer por aquí y creo que me vendrá bien un descanso", continuaba anunciando su decisión de iniciar su particular détox digital. "Mi cabeza lo necesita. Y mi corazón también", agregaba dando más indicios sobre su situación sentimental.

Ahora la exconcursante de 'Supervivientes' regresa a las redes, comentando que ha pasado tiempo con su familia y amigos, disfrutando de películas, haciendo un poco de ejercicio y enfocándose en sí misma. "Para mí desaparecer, aunque sea solo un día es raro, porque hacía más de dos años que no lo hacía, pero me ha ido bien", ha dicho mientras promete a sus seguidores continuar compartiendo contenido con ellos como ha hecho siempre.

Aunque ninguno de los dos ha expresado nada de manera oficial, tanto los gestos de Mario como de Claudia parecen estar hablando por sí solos. Tanto es así, que el 'simple' hecho de que el papá de Hugo haya dejado de seguir a la influencer tras el unfollow previo que ella le daba hace unos días, es un fuerte indicio que apunta cada vez más hacia una más que posible ruptura entre ellos.