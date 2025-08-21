Lorena Romera 21 AGO 2025 - 11:40h.

La influencer ha hecho un movimiento en redes que ha terminado de confirmar la crisis con el exconcursante de 'Supervivientes'

Claudia Martínez y Mario González podrían haber roto su relación. Con su último gesto, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, participante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’, ha hecho saltar todas las alarmas y parece haber confirmado los rumores que apuntaban a una posible ruptura sentimental tras dos años y medio de noviazgo (con interrupciones, pues la pareja ha pasado por varias separaciones). Estas son todas las pistas que apuntan al final de su relación.

Hace algunos días, Claudia y Mario se convertían en noticia con la noticia de que podrían estar atravesando una severa crisis. Un titular que provocaba todo tipo de reacciones en redes sociales. Los incondicionales de la catalana rápidamente saltaban en su defensa, apuntando a que hacía tan solo un día había compartido en su perfil de TikTok un vídeo con el que hasta ese momento era su pareja.

Pero lo cierto es que, en ese mismo momento, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ en 2024 reconocía a través de sus stories que no atravesaba su mejor momento y que le era muy complicado “escondérselo” a sus seguidores, que ya “le conocen demasiado” y saben cuando no está al cien por cien, aunque intente seguir con su ritmo de publicaciones.

Pero ahora la televisiva ha hecho un movimiento en redes que ha terminado de confirmar que la cosa con Mario González se encuentra en sus horas más bajas. Un gesto que para muchos ha sido determinante. Y es que la que se diera a conocer en ‘MyHyV’, -que se encuentra disfrutando de Mallorca con amigas y hace unos días se iba a Grecia con su madre-, ha decidido dejar de seguir en Instagram a Mario González.

Si bien la expareja de Javi Redondo ha decidido cortar por lo sano con esta drástica decisión, por el momento, no es el camino que está tomando el también concursante de ‘Supervivientes’, que por el momento no le ha retirado el follow. Habrá que esperar a ver si en las próximas horas sigue sus pasos.

Pero por ahora, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Laura Casabela continúa siguiendo en redes sociales a la catalana. Sea como fuere, son horas cruciales para la pareja de exconcursantes de ‘Supervivientes’, que podrían estar atravesando una crisis que les condujese a su ruptura definitiva tras dos años y medio de noviazgo.

La relación de Claudia Martínez y Mario González, en peligro

Una relación con muchos altibajos, ya que esta no sería la primera vez que habrían tomado caminos separados durante su relación: a los pocos meses de confirmar su noviazgo, hubo un desliz por parte de él que provocó un fuerte distanciamiento y, después, una segunda crisis que terminó en ruptura y reconciliación. ¿Podrán esta vez superar Claudia Martínez y Mario González lo que sea que está ocurriendo entre ellos?