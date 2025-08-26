Celia Molina 26 AGO 2025 - 16:50h.

Emma Heming ha dado una entrevista en Good Morning América, en la que ha hablado de la grave enfermedad de Bruce Willis

La emotiva carta de la hija de Bruce Willis a su padre: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas cuando podías contármelo todo"

Toda la familia de Bruce Willis sigue blindando al famoso actor de Hollywood, enfermo de demencia frontotemporal. Su enfermedad fue la causa de que el intérprete se retirara definitivamente del cine, después de protagonizar títulos tan taquilleros como 'Armageddon', 'Sexto Sentido' o 'Jungla de Cristal'. Según la Clínica Mayo, su afección es un trastorno cerebral que incide sobre los lóbulos temporal y frontal y que, en algunos pacientes, puede ocasionar cambios bruscos en la personalidad. Sin embargo, la mujer del actor, Emma Heming Willis, ha afirmado en una reciente entrevista que sigue viendo rasgos del "cálido" carácter de su marido:

"Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera", dijo Emma, de 47 años. "Y, a veces, ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa. Me transporta. Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen", dijo en el avance del programa 'Good Morning América', sin poder contener las lágrimas. También explicó que, al desaparecer la comunicación verbal, todos los que le rodean han aprendido a comunicarse con él de "una manera diferente".

El primer síntoma: volverse más frío y callado

Ya en una entrevista anterior con la misma presentadora, Diane Sawyer, Emma habló también de esos cambios en el carácter de los que toda la familia se percató antes de ser diagnosticado: "Para ser alguien muy hablador y muy participativo, se había vuelto un poco más callado. Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y afectuoso. Ser todo lo contrario era alarmante y aterrador", decía la mujer del actor que dio vida a John McClane.

Fue entonces cuando le detectaron la afasia por la que empezó a no poder comunicarse verbalmente. Después, llegaría el diagnóstico de la demencia, un mazazo para una familia que no le ha dejado solo ni un momento. Gracias a sus múltiples cuidados - que incluyen también las visitas de su exmujer, Demi Moore-, Willis se siente "querido, cuidado y arropado".

Es, precisamente, de esos cuidados de los que Emma Heming ha querido hablar en el libro que publicará próximamente. "No se trata de mí o de Bruce, sino que es mucho más grande que eso. Se trata de levantar las voces de los cuidadores, romper el estigma alrededor de la demencia y poner luz sobre lo que millones de familias viven cada día. La intención es recordar a todo el mundo que los cuidadores también necesitan atención", ha dicho la propia autora en un vídeo promocional sobre su libro, que saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre.