"Esto no es algo que normalmente comentaría, pero realmente creo que hay algo de aprendizaje en esta historia", ha explicado Heming al hablar sobre el "trágico fallecimiento" de Hackman y su mujer. "Esto me hizo pensar en una historia más amplia: los cuidadores también necesitan atención y son vitales , y es muy importante que estemos presentes para ellos para que ellos puedan seguir estando presentes para su persona", ha reflexionado Emma a través de un vídeo publicado este pasado 10 de marzo.

Heming Willis ha sido una gran defensora de la investigación sobre la demencia para encontrar una cura y brindar apoyo continuo a quienes trabajan como sus cuidadores. Su próximo libro, 'The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path', que tiene como objetivo ayudar a los cuidadores, se pública el próximo 9 de septiembre.