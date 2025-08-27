Inés Gutiérrez 27 AGO 2025 - 20:40h.

MadridCasarse no es una decisión que deba tomarse a la ligera y más en el caso de Mako de Japón, para quien pasar a ser una mujer casada cambió su vida por completo. Por amor renunció a todo lo que había sido su vida, abandonó la realeza y se marchó a vivir junto al amor de su vida a Nueva York, donde lleva una vida anónima y alejada de los lujos que tenía hasta el momento, también de las obligaciones.

La vida actual de la princesa Mako de Japón

Mako es la hija del príncipe Fumihito y de la princesa Kiko; él es el hermano del actual emperador de Japón, Naruhito, y fue nombrado como heredero al trono tras muchas dudas, el actual emperador solo tiene una hija, Aiko, por lo que durante un tiempo se planteó cambiar la ley para que ella heredera el trono del crisantemo, algo que hasta el momento no era posible por ser mujer.

Finalmente, no cambió nada, Fumihito se convirtió en el siguiente en la lista de sucesión al trono y su hijo pequeño, Hisahito, en el segundo en la lista. El hermano de Mako celebrará en septiembre de 2025 su mayoría de edad, que aplazó hasta los 19 años porque quería acabar sus estudios antes.

Una mujer no puede ocupar el trono de Japón, pero tampoco puede formar parte de la familia imperial si se casa con un plebeyo, y esto fue lo que le sucedió a Mako, que encontró el amor durante sus años de universidad al lado de Kei Komuro. Ella renunció a cualquier título y beneficio, también a la dote que le corresponde de más de un millón de dólares, y tras su boda en 2021, la pareja se instaló en Nueva York.

Desde que eso sucedió, poco se sabe de la vida de Mako salvo que parece haberse convertido en una neoyorkina más. Usa el transporte público para desplazarse, acude a los mercados de la zona para comprar alimentos, también en alguna ocasión ha sido vista comprando artículos de segunda mano… Komuro consiguió un trabajo en una reconocida firma de abogados y pudo ejercer tras aprobar el examen necesario para poder ejercer.

De la profesión de Mako no se sabe demasiado, salvo que tiempo trabajó como marchante de arte del Museo Metropolitan. Se graduó en Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio y después completó sus estudios con un Máster en Museología en la Universidad de Leicester. Estudiar fuera de Japón no es demasiado frecuente entre los miembros de la familia imperial, pero ella lo hizo, igual que sacarse el carné de conducir.

La vida parece sonreírle a la princesa Mako, quien hace poco se convertía en madre por primera vez junto a su pareja, según anunciaba la revista japonesa Jesei Seven. Se desconoce el sexo del bebé, así como el nombre que le han puesto, pues ellos prefieren aprovechar la nueva vida que comenzaron y seguir manteniéndose lejos de los focos y la presión que tuvieron que hacer frente durante su noviazgo.