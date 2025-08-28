Gianmarco Onestini desata los rumores de relación con una tentadora de 'La isla de las tentaciones'

Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 20:55h.

El exnovio de Adara Molinero ha compartido dos vídeos bailando con una tentadora de 'La isla de las tentaciones', desatando las especulaciones

Gianmarco Onestini comunica una feliz noticia: "No puedo estar más contento"

Gianmarco Onestini acaba de hacerse conocido en Francia gracias a su participación en un reality, sumando así nuevos seguidores a sus redes sociales, en las que tiene una gran legión de fans españoles - por su participación en realities como 'GH VIP' o 'Supervivientes' - e italianos, su país de origen, en el que también es muy famoso su hermano, Luca Onestini.

En TikTok supera ya el millón de seguidores y en sus vídeos ahora sus seguidores pueden encontrar también contenido en francés, especialmente durante los últimos días, en el que está dándose a conocer en el país vecino. Pero entre sus últimas publicaciones han llamado la atención dos en las que aparece bailando en una terraza con piscina con una conocida tentadora de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones'.

Se trata de Mónica Bonilla, la joven almeriense a la que Andrea Bueno bautizó como "la mosquita muerta" cuando supo que era la tentadora favorita de Álvaro Álvarez, con el que finalmente no tuvo ningún acercamiento porque los malagueños abandonaron al poco de iniciar la experiencia.

Con quien sí que llegó a protagonizar noches de pasión Mónica fue con Adrián Aguado, que finalmente recondujo su relación con Mariona Ferré, que le había sido también desleal con Julen Muñoz, que ahora es pareja de Pilar Llori, exconcursante de 'GH VIP' y parte del grupo de Naomi Asensi, Carmen Alcayde y Albert Infante.

Desde que salió de 'La isla de las tentaciones', Mónica no había vuelto a aparecer en televisión y se había centrado en crear contenido en Instagram, donde es embajadora de una marca de ropa. Se desconoce cuál es su vínculo con Gianmarco Onestini pero muchos dan por hecho que han iniciado una relación al ver sus vídeos bailando juntos en lo que parece un destino paradisíaco.

"Guapos, hacéis una parejaza", "Me encantan", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones del exnovio de Adara Molinero, donde se acumulan los mensajes en los que le preguntan qué ha pasado con Melanie, una de sus compañeras en el reality francés en el que ha participado recientemente.