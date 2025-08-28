Ana Carrillo 28 AGO 2025 - 21:39h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que se va a casar con Gal Marom y su ex, Andy McDougall, ha reaccionado

Así es el novio de Pelayo Díaz: de su historia de amor a sus planes de paternidad

Pelayo Díaz ha anunciado que se va a casar con su novio, Gal Marom, con el que lleva saliendo desde hace dos años y con el que planea ser padre y formar una familia. El exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha dado la noticia a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una foto besando a su ya prometido y otra en la que presume de su anillo de compromiso.

"Por supuesto, he dicho que sí", ha escrito el estilista, que siempre dijo que le gustaría casarse con su pareja, que es manager de empresas de lujo y que vive a caballo entre París y Madrid, aunque la pedido se ha producido durante unos días de vacaciones que han pasado en Grecia. Sus seguidores de Instagram se han alegrado mucho por él, como también ha ocurrido con sus compañeros de 'Supervivientes', como Samya Aghbalou o su gran amiga Makoke, que le ha escrito: "Qué viva el amor, enhorabuena, te quiero".

Quien también ha reaccionado a su compromiso ha sido su exmarido, el influencer y empresario Andy McDougall, al que los seguidores de 'Supervivientes' conocen bien porque fue uno de sus defensores en plató. El asturiano y el argentino acabaron tan bien su relación que hicieron hasta una fiesta al divorciarse y hoy en día son grandes amigos, se ven asiduamente y comparten la custodia de Vidu, su Pomerania.

"Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso… y con tanta alegría. Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes, los quiero", ha sido el primer comentario que ha escrito McDougall, que ha añadido un segundo comentario: "Vos por casarte de nuevo y yo pensando en outfit qué voy a hacerle a nuestro perro para la boda, porque todos sabemos que Vidu será mi acompañante".

Unos mensajes con los que el argentino demuestra que está feliz por ver a su exmarido casarse de nuevo y en los que deja claro que aprecia mucho a la pareja de su ex, que le ha regalado al que fuera estilista de 'Cámbiame' un anillo de compromiso muy original, pues se trata de una sortija en oro con un diamante en el centro.