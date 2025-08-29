Equipo mtmad 29 AGO 2025 - 15:30h.

La exconcursante de 'Warrior Games' desvela si sería capaz de perdonar a Mangel y volver con él

Claudia Bavel aterriza muy ilusionada en el estreno de ‘Alta intensidad’, su nuevo canal de Mediaset Infinity. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ se estrena abriendo su corazón de par en par, explicando los motivos de su separación con Mangel . Con las emociones a flor de piel, la creadora de contenido aprovecha la ocasión para repasar su relación y desvelar si volvería con su expareja tras la ruptura.

Los inicios de su relación con Mangel fueron tan intensos como la experiencia que estaban viviendo juntos en su paso por ‘Warrior Games’. La catalana, entre lágrimas, ha anunciado la ruptura con su expareja y se adentra a hablar sobre cómo han puesto fin a su relación. Sin embargo, Claudia también se sincera como nunca y responde ante la idea de regresar con Mangel. “Una persona no se va de tu corazón de la noche a la mañana…”, comienza hablando la influencer.

La exconcursante de ‘Warrior Games’ no se lo piensa dos veces y desvela con el corazón en la mano si sería capaz de perdonar al de Alicante. “Quiero ser 100% transparente”, asegura la modelo. Claudia explica lo que siente en relación a todo lo que envuelve su ruptura con Mangel y, en un ambiente de confianza ante sus seguidores, confiesa si podría olvidarlo todo. “Ha quedado claro lo que siento por él”, declara. ¡No te pierdas sus declaraciones, en Mediaset Infinity!

Claudia Bavel se sincera sobre lo mucho que cambió durante su relación con Mangel

La creadora de contenido aprovecha el emotivo repaso de su relación con el alicantino y se para a hablar sobre lo mucho que cambió durante el tiempo que ha estado con él. “Él tiene una vida muy diferente a la mía”, comienza explicando. Claudia reflexiona sobre lo inmersa que estaba en la relación a pesar de todas las dificultades con las que se iban encontrando. “Me adapté tanto”, se sincera la catalana. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ llega a su nuevo canal dispuesta a mostrar su realidad al 100% con sus seguidores. En el capítulo de estreno de 'Alta intensidad' se sincera como nunca hablando de su ruptura con Mangel. Además de desvelar si desea regresar con él, la creadora de contenido confiesa las red flags que vió en su expareja y se sincera sobre la relación que mantiene con sus excompañeros de reality ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!