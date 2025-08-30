La madre de Adara Molinero vive en un dúplex a las afueras de Madrid

Elena Rodríguez estalla tras las críticas por haberse operado y presumir de vida saludable

Compartir







MadridElena Rodríguez decidía hace unos años mudarse a las afueras de Madrid buscando rodearse de naturaleza y alejándose, un poco, del ritmo y bullicio del centro de la capital. Allí, la concursante de 'Supervivientes All Stars' es propietaria de una casa de dos plantas que ha reformado por completo, consiguiendo un hogar lleno de personalidad. ¡Así es la casa de la madre de Adara Molinero!

Rodeada de la naturaleza y reformada

La exconcursante de 'GH Dúo', tiene muy claro que la vida saludable, el estilo y el movimiento son sin duda su seña de identidad. Con esto en mente hace tres años decidió huir del ruido y ritmo frenético de una gran ciudad para comprarse una casa a las afueras de Madrid. Tras un año, para hacer la reforma integral de la vivienda, la madre de Adara Molinero, lleva dos años vivienda en su actual casa.

Un hogar en el que la también exconcursante de ‘Superviviente’, ha jugado con los espacios distribuidos en dos plantas. Un coqueto piso de 73 metros cuadrados en dos habitaciones, dos baños, salón- comedor y cocina, en donde se respira tranquilidad, amplitud y calidez. Una casa muy bien aprovechada donde puede realizar estiramientos y sesiones de entrenamiento funcional en cualquier estancia. Luminosa, minimalista y con elementos decorativos naturales, la influencer ha mostrado casi todos los rincones de su hogar en las redes sociales.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Funcional, luminosa y acogedora

En la planta de abajo, Elena Rodríguez, tiene un espacioso salón-comedor, con mucha luz natural. Un sofá modular de tres piezas con chaise longue en gris, con cojines en tonos claros, son la estrella de la una estancia donde el minimalismo hace acto de presencia. Una televisión, un mueble bajo lacado y un armario en azul marino completan una de las estancias más utilizadas por la influencer.

En el comedor, una mesa de madera en blanco y madera con varias butacas vintage tapizadas en gris, marcan la tendencia del estilo nórdico de toda la vivienda. Un lugar, que la madre de Adara Molinero no duda en utilizar a modo de plató improvisado para sus vídeos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La cocina, otras de las estancias de la primera planta de la casa, no es muy grande, pero está muy bien aprovechada y cuenta con luz natural. Electrodomésticos empotrados, encimera de mármol y azulejos blancos en la pared, son la seña de identidad de la estancia desde la que suele aportar consejos a sus seguidores.

Una escalera de madera con barandilla negra permite la subida a la segunda planta, lugar en el que hay un baño y dos habitaciones.

Una segunda planta muy personal

En la segunda planta de la vivienda, la habitación principal de la influencer, un baño y un vestidor que hace las delicias de la madre de Adara Molinero. Tres estancias en las que ha cambiado un poco las tonalidades, pero sigue teniendo un marcado estilo nórdico.

El rosa empolvado es el tono elegido para cabecero de la cama, mesillas, lámparas y cojines de la cama. Luz natural, espejos y pequeños detalles aportan personalidad a una estancia donde tampoco faltan los libros.

El vestidor, es uno de los lugares favoritos de Elena Rodríguez, un espacio con amplios armarios a ambos lados, luz natural y espejos, desde el que comparte sus looks más atrevidos pero también más deportivos.

En el baño principal de la vivienda también ha jugado con los tonos negros y maderas. Luz indirecta, espejos redondos y un plato de ducha con alcachofa de techo efecto lluvia, junto a una combinación de azulejos y madera en la pared, le dan un toque sofisticado.