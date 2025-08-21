Ana Carrillo 21 AGO 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado sobre sus decisiones pasadas en un podcast

Adara Molinero cuenta el problema que tiene para irse de vacaciones con su hijo

Adara Molinero ha abierto muchas veces su corazón con sus seguidores desde que se hizo conocida en 'Gran Hermano 17': ha participado en varios realities - 'GH VIP', 'Secret Story', 'Supervivientes' o 'Supervivientes All Stars' -, ha tenido su propio canal de mtmad, tiene su vídeo podcast en Mitele Infinity junto a su madre, Elena Rodríguez, y en sus redes sociales es muy activa.

Recientemente lo ha hecho en el podcast 'Tenemos que hablar... kheeé!', de Samantha Gilabert y Alejandro Vergara, pues coincidió con la exconcursante de 'Operación Triunfo' en un evento y se llevaron bien al instante. En el episodio se han centrado en hablar de "locuras por amor" y la amiga de Marta Peñate se ha quedado sorprendida cuando los conductores del programa, que son pareja, le han revelado que se fueron a vivir juntos a los pocos meses de conocerse.

Adara ha explicado que su sorpresa por esa revelación venía porque ella ha convivido "muy poco" con las parejas - las conocidas son: Pol Badía, Hugo Sierra, Gianmarco Onestini, Rodri Fuertes y Álex Ghita - que ha tenido y que no se imagina que esté cerca el momento en el que viva de nuevo con algún novio. Ha sido entonces cuando ha confesado su mayor "locura por amor", que no está dispuesta a repetir: "No volvería a tener a un hijo a los dos meses de conocer a alguien".

La influencer ha recordado así que decidió tener a Martín a las semanas de conocer a Hugo Sierra, con el que se mudó a Mallorca al poco de iniciar su noviazgo porque sintió un flechazo por él y ambos tuvieron claro que querían ser padres de un hijo en común: "Yo me quedé embarazada con 25 años, me fui a vivir con él a Mallorca y luego ya tuvimos a mi hijo, yo creo que fue un flechazo mutuo".

Para la hija de Elena Rodríguez y Jesús Molinero esta ha sido la mayor muestra de amor que ha hecho por alguien y ha reconocido que le da "miedo" volver a enamorarse porque se siente "muy vulnerable" cuando lo está.