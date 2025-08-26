Elena Rodríguez estalla tras las críticas por haberse operado y presumir de vida saludable

Silvia Herreros 26 AGO 2025 - 12:58h.

La madre de Adara Molinero responde a quienes critican sus operaciones estéticas

Elena Rodríguez, preparada para su aventura en ‘Supervivientes All Stars’: "No importa quién sea mi rival"

Compartir







Elena Rodríguez estalla tras recibir un aluvión de críticas por haberse operado y presumir en redes de su estilo de vida saludable. La madre de Adara Molinero, que se prepara para su próxima aventura en 'Supervivientes All Stars', ha pasado varias veces por quirófano por motivos estéticos; algo que sus seguidores tachan de "hipócrita" después de ver cómo la triatleta, de 51 años, habla de lo mucho que se cuida.

"Procuro dormir 8 horas y aún así muchas veces me levanto cansada. Tomo suplementos y aún así, muchas veces enfermo. Cinco días a la semana hago deporte y aún así, no tengo el cuerpo perfecto. No como procesados y aún así tengo celulitis. Tener una vida saludable no es para dejar de tener celulitis, ni estar más delgada. Es simplemente para no dejar de cuidarme. Sencillamente el objetivo es vivir más y mejor", ha asegurado en una de sus últimas publicaciones.

"No se trata de tallas ni de espejos, sino de sentirme viva, fuerte y plena por dentro, para vivir más y mejor", agrega en el copy.

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero habla de la operación estética de la que se arrepiente

Sus seguidores no han tardado en reaccionar, llenando el perfil de la exconcursante de 'GH Dúo' de mensajes y duras críticas.

"¿Y las operaciones para que son?", "No sé cómo dices estás cosas después de operarte hasta las pestañas", "Deporte u operaciones, venga ya", "Tener una vida saludable y operarte hasta los ojos... viva la hipocresía", "Y todo esto después de operarte los pechos y el abdomen..." o "Tú estás así por las cirugías que te has hecho de pecho y de tripa, empieza por ahí", son solo algunos de los comentarios que la prometida de Pedro Solà ha recibido en las últimas horas.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ante la avalancha de mensajes, la también exconcursante de 'Supervivientes 2020' no ha dudado en responder abiertamente a sus 'haters'. "No entiendo por qué tantas mujeres critican cuando decidimos operarnos", comienza mientras, una vez más, vuelve a mostrarse firme defensora de la medicina estética.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Justifica sus operaciones con la maternidad, la cual cambió su cuerpo e hizo que este, a pesar de lo mucho que se cuida y del de porte que hace, no volviese a ser el mismo. "Después de ser mamás, nuestro cuerpo pasa por muchísimos cambios y es completamente válido querer cuidarnos, recuperar confianza y sentirnos bien", explica mientras no niega ni se arrepiente de su paso por quirófano.

"Yo me operé el pecho y la tripa, pero también me esfuerzo cada día: entreno, cuido mi alimentación y me mimo", explica. "La belleza es una mezcla de decisiones y esfuerzo y todas deberíamos apoyarnos en lugar de juzgarnos", sentencia.