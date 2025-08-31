Fiesta 31 AGO 2025 - 18:00h.

Terelu Campos está de celebración. La presentadora de 'Aires de fiesta' cumple 60 años y no ha podido recibir mejor regalo. Al inicio del programa, César Muñoz le mostraba a la malagueña una enorme caja de regalo en la que se escondía una sorpresa muy especial: para asombro de Terelu, de la caja salía Alejandra Rubio.

La influencer, que está tremendamente unida a su madre, aprovechaba la tan señalada fecha para sorprender a su madre: "¡Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo".

Y es que Alejandra Rubio ha llegado hasta 'Fiesta' con un propósito muy especial (a la vez que inesperado para Terelu) y no es otro que el de entrevistar a su madre: "Te aviso de que no va a ser una entrevista cómoda", bromeaba Alejandra.

"Ahora que soy madre es verdad que ves las cosas desde otra perspectiva y a mí me encantaría saber qué es eso que has hecho conmigo que me aconsejarías no hacer con el mío". Terelu respondía sin dudarlo: "Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo".

Alejandra continuaba: "¿Tú crees que soy una hija 'porculerilla'?". Terelu, que adora a su hija, tampoco pensaba mentir: "Sí, sin duda, yo he sido rebelde pero he sido más sencillita que tú. En cuanto a carácter complicado, tengo que decir que la que está en primera posición eres tú, aunque a veces te intercambias el lugar con tu tía Carmen".

"Me encantaría que todo el mundo viera lo maravilloso que es mi nieto"

Para acabar su entrevista, Alejandra Rubio lanzaba una pregunta que muchos se hacen: "¿Tú crees que yo acabaré haciendo portadas como hacéis vosotras?". Terelu, para sorpresa de sus compañeros, era muy directa en su respuesta:

"Te voy a decir una cosa. A mí me encantaría que todo el mundo conociera lo maravilloso que es mi nieto, pero si las hicieras me gustaría que las hicieras solo sobre ti, no hablando de otras personas".