Sergio Garrido se muestra enfadado con Terelu Campos y Saúl Ortiz por lo que han dicho de él en plató

El paparazzi se defiende y lanza una dura advertencia a Terelu: "Valgo más por lo que callo que por lo que hablo"

El programa 'Fiesta' ha vivido un tenso momento cuando ha conectado en directo con Sergio Garrido. Hace unas semanas, el paparazzi aseguraba haber sido testigo del encuentro entre Froilán y Miri Pérez-Cabrera en Ibiza (de hecho, fue él quien vendió las imágenes a la revista SEMANA). Dijo tener más pruebas de su relación y hoy va a mostrarlas, en exclusiva, en el programa. Pero el reportero gráfico se encuentra muy molesto por algo que han dicho de él horas antes en el programa Terelu Campos y Saúl Ortiz, lo que provoca un fuerte desencuentro.

Cuenta Saúl Ortiz que hace unos años se encontraba en Nueva York y allí vio a Kiko Rivera con una joven. Le sorprendió porque se mostraban abiertamente como una pareja cuando el DJ ya andaba con Irene Rosales. Llega a decir que allí también se encontraba un conocido paparazzi y Terelu Campos apunta a que se podría tratar de Sergio Garrido. El hecho de que le nombren (porque él nunca ha dicho nada al respecto) ha enfadado mucho al fotógrafo, pero también se muestra muy molesto con el hecho de que la presentadora haya insinuado que es un mentiroso.

El enfrentamiento entre Sergio Garrido y Saúl Ortiz

"Estoy un poquito cabreado. El otro día Aurelio me tira por tierra dos años de mi trabajo diciendo tonterías, hoy Saúl Ortiz cuenta una cosa de Kiko Rivera que yo nunca he contado como si yo la contara y lo que faltaba ya es que ahora, la presentadora del programa, Terelu Campos, me llame mentiroso. ¿Tienes a un mentiroso en tu equipo? Y la cosa es que dicen todas estas cosas cuando no estoy en plató, entonces no puedo defenderme. Estoy cansado", se lamenta Sergio Garrido, que no duda en enumerar algunas de las exclusivas que ha conseguido gracias a su trabajo.

"Él (Saúl) cuenta una cosa y, si tiene huevos, que la cuente delante de mí", explota Sergio. Ante esta situación, Saúl entra en plató para aclarar lo sucedido: "Te lo han contado mal o quizás no lo has escuchado bien. Yo he contado lo que yo viví en primera persona. Yo no te he nombrado a ti. He contado lo que viví en Nueva York cuando fui en el año 2018. He contado que había un compañero fotógrafo que había estado también en Nueva York y Terelu, por equivocación o porque le ha venido en ese momento la inspiración divina, ha dicho 'será Sergio Garrido'. En ese momento, no tenía escapatoria y he dicho que sí, pero ha sido sin querer, de verdad".

La advertencia de Sergio Garrido a Terelu Campos

"La Terelu me quiere dar, por lo que veo", se queja Sergio y no duda en lanzarle una advertencia a la presentadora: "Terelu, que yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo". Los presentadores intentan que el paparazzi se relaje y rebaje el tono. Al despedir la conexión en directo con Sergio, Álex Blanquer sale en defensa de Terelu: "No te enfades porque lo que ha dicho Terelu es en un tono distendido. Sois compañeros y lo tienes que entender, que ha sido en el momento en el que lo ha dicho sin ninguna importancia, sin maldad tampoco. Que haya paz entre los compañeros".