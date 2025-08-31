28 años después del trágico fallecimiento de la princesa Diana de Gales, año tras año el destino de una parte de su herencia sigue llamando la atención

Abren una cápsula del tiempo que Lady Di enterró en un hospital hace más de 30 años: qué contenía

Compartir







A 28 años del trágico fallecimiento de la princesa Diana, hay un aspecto de su memoria que año tras año se reaviva con más fuerza: qué pasará con una parte de la herencia de Lady Di que ni el príncipe Guillermo ni Harry recibirán.

Aunque muchos podrían pensar que sus hijos recibirían toda su fortuna, la realidad es otra. Althorp no les será legada. Durante años, el destino de la casa de la infancia de la exmujer del actual rey Carlos III ha sido todo un reto. Ubicada en Northamptonshire, Inglaterra, cuenta con más de 500 años de historia en manos de la familia Spencer y una extensión de alrededor de 13.000 acres. Pero ni el futuro soberano de Reino Unido ni el duque de Sussex se harán con esta emblemática propiedad.

En su lugar, la finca pasará a manos del desconocido sobrino de Diana y, por ende, primo del príncipe heredero y el duque de Sussex, Louis Spencer, vizconde de Althorp. La decisión radica en la firme convicción de mantener la casa dentro del linaje Spencer.

PUEDE INTERESARTE Lady Di, un auténtico icono de moda para la Generación Z 28 años después de su trágica muerte

Sobre el heredero

A sus 31 años, Louis Frederick John Spencer es hijo de Charles Spencer, IX conde de Spencer, y heredero natural del título y del patrimonio familiar. A pesar de tener tres hermanas mayores y más mediáticas -Lady Kitty, Lady Eliza y Lady Amelia- la normativa aristocrática establece que la herencia pasa al varón, siguiendo la costumbre de primogenitura, una práctica que, aunque vista como anticuada, sigue vigente en muchas familias nobles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Louis ha mantenido una vida discreta, lejos del foco mediático. Tras crecer en Sudáfrica, se formó en la Universidad de Edimburgo y en una escuela de artes escénicas en Londres, orientándose hacia una carrera como actor bajo el nombre artístico de Louis Lyons, para desvincularse de su mediático apellido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su hermana, Lady Kitty Spencer, ha expresado públicamente su aceptación de esta tradición familiar: "Lo prefiero así, para que la casa permanezca con el mismo apellido. Sé que mi hermano hará un trabajo impecable".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre la casa

El edificio actual, reformado durante el siglo XVIII por el arquitecto Henry Holland, luce una elegante fachada con suelos revestidos de mármol, una galería de retratos y una impresionante biblioteca con manuscritos y arte de gran valor.

La mansión cuenta con salones monumentales, comedores, una galería de pinturas de más de 35 metros y una decoración de época que evoca la grandeza aristocrática británica.

Entre sus áreas más singulares se encuentra el lago ovalado, donde reposa el cuerpo de Diana -enterrada en una pequeña isla.; una elección consciente de su hermano Charles para garantizar que Guillermo y Harry puedan visitarla en completa privacidad.

Parte de la casa y sus jardines se abren al público durante el verano, permitiendo que visitantes y admiradores exploren exposiciones, la biblioteca, la sala de baile y otros espacios históricos y conozcan más de la historia de la anterior princesa de Gales y bautizada como princesa del pueblo.