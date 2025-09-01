Lorena Romera 01 SEP 2025 - 17:47h.

La exconcursante de 'GH VIP' y el tentador de 'LIDLT' han anunciado una importante noticia tras un año de relación

Pilar Llori y Julen Muñoz han comunicado una feliz noticia, dejando sin palabras a sus seguidores. Después del anuncio de que ampliaban la familia con la llegada de su mascota, la exconcursante de 'GH VIP' y el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' han dado el paso más importante en su relación tras más de un año de noviazgo.

Se conocieron durante su paso por el pisito de 'Solos', que les cambio la vida para siempre. Pilar Llori y Julen Muñoz forman una de las parejas más consolidadas de nuestro panorama y, con la noticia que acaban de dar en sus redes sociales, no hacen otra cosa que confirmarlo.

"Ahora sí. Nunca habíamos sido tan felices", escriben junto a la publicación en la que hacen oficial el gran anuncio. Y es que, en estos meses, juntos han construido una relación que les ha hecho ser mejores personas, aseguran. "Estoy agradecido por cada instante que compartimos y por los recuerdos que hemos creado juntos. No hay nada que desee más que verte sonreír y cumpliendo tus metas, porque tu felicidad es mi felicidad", le decía él a ella este verano, en su felicitación de cumpleaños.

"Qué afortunada soy de tenerte. Eres lo mejor de mí", le respondía ella. Ahora, juntos, han dado el paso más importante de sus vidas: firmar los documentos de su casa. Aunque no lo han confirmado, por las fotos que han compartido en la inmobiliaria, enseñando las llaves, todo apunta a que sería una vivienda en propiedad. Se trata de un dúplex con terraza que ya están decorando con mucho mimo.

Una etapa que comienzan muy ilusionados y de la que han querido hacer partícipes a sus seguidores, que los están acompañando desde el inicio de su relación. "Simplemente, gracias por formar parte de mi vida y por darme la oportunidad de crecer como persona junto a ti. Me haces sentir un hombre afortunado y feliz. Te amo. Un pequeño paso para una larga historia", escribe Julen Muñoz junto a una fotografía en la que se besa apasionadamente con Pilar Llori desde su nueva casa.